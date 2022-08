Elodie “pizzicata” in compagnia di un noto personaggio: lui ex star di Ballando con le Stelle

Estate: tempo di sole, relax, ferie e di nuovi incontri. Anche Elodie, attualmente, è intenta a godersi le sue meritate vacanze, ma l’esposizione mediatica a cui si è soggetti quando si è un personaggio pubblico, quella no, non conosce riposo. Ecco, infatti, in compagnia di chi è stata avvistata la cantante.

Il successo di Elodie sembra nono conoscere confini. A partire dalla sua partecipazione alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, l’artista non si è mai più fermata e, con i suoi brani, è riuscita pian piano a scalare le vette delle classifiche italiane.

Attualmente, i suoi Bagno a mezzanotte e Tribale sono due dei brani più amati e ascoltati dell’estate 2022, mente nel mese di settembre, la cantante debutterà al cinema in qualità di attrice con la pellicola Ti mangio il cuore, nella quale interpreta il ruolo della protagonista. Insomma, per Elodie questo è davvero un momento d’oro!

Per ricaricare le batterie ed essere pronta ad affrontare la prossima stagione lavorativa con la giusta grinta, l’artista si sta concedendo alcuni giorni di vacanza. Ed è stato proprio in tale situazione che la talentuosa Elodie è stata avvistata in compagnia di alcuni amici e, in particolar modo, di un volto molto noto della tv. Scopriamo insieme di chi si tratta.

L’estate di Elodie

La pagina Instagram “thepipol_gossip”, nelle ultime ore, ha pubblicato un video nel quale si vede Elodie godersi una tranquilla serata estiva. Ad accompagnarla, oltre ad alcuni amici, c’è anche Andrea Iannone, pilota di MotoGP ed ex concorrente di Ballando con le stelle. Come introduzione alle immagini, “thepipol_gossip” ha scritto: “La strana coppia: Pipol sorprende in Sardegna Elodie con Andrea Iannone”. Ed ecco, a tal proposito, la didascalia inerente al suddetto post: “Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belén e Giulia De Lellis, ndr) si trovano a cena in Costa Smeralda insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi e tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per Ballando con le stelle che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo, è sempre rimasto affascinato da bellezze ‘pop’ e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei, ultimamente, si è dichiarata innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash, ammettendo, però, che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato, da buon pilota”.

Elodie e l’amore

La vita, oltre che di successi professionali, è fatta anche di amore e sentimenti. Dal 2019 al 2021, infatti, Elodie è stata sentimentalmente legata al cantante Marracash.

I due artisti, come tutti saprete, hanno condiviso una meravigliosa storia d’amore e, nonostante ad oggi non stiano più insieme, ciò che c’è stato tra di loro ha lasciato, nei cuori di entrambi, un segno indelebile.