Letizia Ortiz, la Regina di Spagna rompe il protocollo: vestito corto e gambe in bella vista | La Sovrana è bellissima

La Regina di Spagna Letizia Ortiz, consorte del Re Filippo VI, è stata paparazzata in vacanza ed ha stregato tutti i suoi fan con questa mise.

Lei è una delle Sovrane più note ed amate dal mondo, Regina consorte del Re di Spagna Filippo VII, simbolo di eleganza e bellezza. Stiamo parlando di Letizia Ortiz. Dal 2004, anno del matrimonio, ha sempre rappresentato un volto nuovo nelle casate reali europee.

Nell’ultimo anno, Letizia Ortiz, si sta sempre di più imponendo nella Famiglia Reale spagnola, dando un’immagine molto diversa degli anni scorsi: in prima linea sui fronti della beneficenza e del sociale. Si narra che anche la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, futura Regina consorte del Principe William, si ispiri a lei.

Negli ultimi tempi questa attenzione mediatica ha portato la Sovrana ad essere protagonista di diverse copertine patinate. Il prossimo 15 settembre, Letizia Ortiz compirà 50 anni ma la Regina di Spagna sta vivendo una seconda giovinezza. Vedere per credere.

Lo scatto di Letizia Ortiz

In queste settimane, Letizia Ortiz, si sta godendo le vacanze con la famiglia nell’incantevole scenario di Palma di Maiorca, da sempre una delle mete preferite della Famiglia Reale iberica. La Regina consorte di Spagna è stata paparazzata nel centro storico dell’isola, nei pressi del mercato artigianale di Sa Lotja ed ha incantato tutti con la sua mise. Abito corto con decorazioni rosa, gambe scoperte – non certo quello che prevedono i protocolli reali – ma soprattutto la Sovrana è in forma mozzafiato. Accanto a lei, riconoscibili, le figlie Leonor e Sofia, mentre la donna accanto a Letizia Ortiz è la suocera della Principessa Sofia. All’appello manca il Re Felipe, il quale, nella giornata di ieri, è volato in Colombia, ospite della cerimonia di insediamento del neo Presidente Gustavo Petro.

