Noemi Bocchi, parla chi la conosce, l’ex gieffino ammette: “Lei è una donna molto…”

A parlare di Noemi Bocchi, nuova presunta fiamma di Francesco Totti, è una ex star del Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto.

Si continua a parlare, e sarà così anche per le prossime settimane, della presunta relazione tra l’ex numero dieci della Nazionale Francesco Totti e Noemi Bocchi. Negli ultimi giorni, i due sono stati in vacanza poco distanti: a Sabaudia l’ex capitano giallorosso a San Felice al Circeo per la 34enne romana.

Sono ormai diversi i retroscena spuntati – più o meno confermati – tra i due: il sito Leggo, nella giornata di ieri, ha pubblicato uno scatto di Francesco Totti in aeroporto in compagnia di una misteriosa bionda. La foto, però, risale a gennaio scorso. Dunque, quando è iniziata la storia?

Oggi, invece, Il Corriere della Sera ha lanciato una clamorosa bomba: Noemi Bocchi sarebbe in dolce attesa. Sarebbe questa la voce che ormai girerebbe incessante nella Capitale. Della donna 34enne, però, si sa sempre meno: sta cercando di proteggersi dall’onda mediatica.

Le parole di Tommaso Eletti

Dicevamo di Noemi Bocchi. Nel numero settimanale di DiPiù, a parlare della 34enne romana è stato l’ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti. Il quale ha spiegato di aver conosciuto tempo fa Bocchi e di averla corteggiata per diverso tempo: “Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. ‘Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli’, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”.