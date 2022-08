Capelli fini: tutto quello che c’è da fare per donargli volume

Chi ha avuto in dono da Madre Natura capelli fini spesso e volentieri si trova a dover combattere contro la mancanza di volume. Ecco come rimediare.

I capelli fini sono bellissimi, ma possono avere un grave inconveniente, cioè quello di mancare di volume. Questo può effettivamente creare qualche problema perché anche volendo prendere spunto dalle acconciature sulle riviste è molto probabile che la chioma appaia piatta nonostante i nostri sforzi.

Come fare allora?

Capelli fini: esiste un perché

Avere i capelli fini può essere sì una questione di genetica, ma anche di genetica e il frutto del modo in cui ci si occupa di loro. A ogni modo per alcune donne questa condizione può essere una sorta di maledizione dal momento che la piega non sarà mai quella voluta. Come rimediare? Ecco una serie di suggerimenti.

Capelli fini: ecco cosa fare per una piega perfetta