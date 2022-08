Unghie fragili: come rinforzarle con rimedi naturali e non solo

Le donne amano mostrare unghie splendide e curate, ma a volte capita che queste, invece, si presentino come fragili, come rimediare?

Le unghie delle mani attirano subito l’attenzione della gente e così pure quelle dei piedi in questa stagione. A tutti piace presentarsi, anche da questo punto di vista, al meglio della forma. Non sempre questo è possibile.

Le unghie vengono definite fragili quando hanno variazioni della forma e della struttura, quando sono meno elastiche e tendono a rompersi facilmente. Ma come fare allora per risolvere questa incresciosa situazione che provoca disagio? Ecco tutti i rimedi.

Unghie fragili: perché?

Le unghie fragili possono avere diverse cause, per esempio si presentano come tali per mancanza di idratazione, oppure per carenza di vitamine, in modo particolare del gruppo A, C e B. Inoltre ci possono essere effetti determinati da periodo di vita stressanti.

I suggerimenti a portata di mano