Sarri si prepara a perdere un top player: i tifosi tremano, ultimi giorni di fuoco

Il mercato della Lazio potrebbe regalare sorprese in uscita: un big è finito nel mirino di un top club. Saranno giorni cruciali per il suo destino.

I biancocelesti si stanno preparando in vista della prossima stagione. Il mercato ha regalato rinforzi importanti a Sarri, ma una cessione illustre potrebbe stravolgere tutto.

La Lazio si sta preparando per la prossima importante stagione. I biancocelesti sono reduci da un’annata altalenante, ma comunque soddisfacente: la squadra ha chiuso in crescendo raggiungendo il quinto posto in classifica. La filosofia di gioco di Sarri è stata difficile da assimilare, ma i giocatori hanno compreso i concetti con il passare del tempo. Ora l’allenatore si aspetta un ulteriore step di crescita e la società lo ha assecondato regalandogli dei rinforzi per puntare ad un cammino importante durante il prossimo anno. Gli arrivi di Maximiano, Casale, Romagnoli, Gila, Marcos Antonio, Vecino e Cancellieri oltre a quello ormai imminente di Provedel sono una dimostrazione di ambizione da parte della dirigenza.

Tuttavia, non è da escludere una cessione di alto profilo: un top club ha messo gli occhi su un titolare.

Lazio, addio di un big possibile: Lotito chiede una cifra elevata

Come anticipato, la Lazio si è mossa attivamente sul mercato regalando rinforzi di spessore all’allenatore. La società si aspetta un cammino importante in tutte le competizioni e per questo ha deciso di fidarsi di Sarri rinnovandogli il contratto e affidandogli un gruppo più competitivo rispetto a quello dello scorso anno.

Tuttavia, vanno risolte alcune situazioni per quanto riguarda il mercato in uscita. Se in entrata non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti, è altrettanto vero che sono previsti movimenti in uscita.

Il primo che potrebbe dire addio è Acerbi: il difensore, come noto, ha vissuto una stagione molto complicata a causa dei problemi ambientali e ha chiesto la cessione. Insieme alla società ha deciso di non prendere parte alla seconda metà del ritiro estivo per cercare una nuova squadra in tempi brevi.

Il presidente Lotito si è espresso chiaramente affermando di non avere intenzione di cedere il pezzo più pregiato della rosa: Milinkovic-Savic. Il serbo ha diversi estimatori, ma difficilmente cambierà squadra questa estate. Lo stesso non si può dire per un altro big: Luis Alberto.

Lo spagnolo non è considerato incedibile e potrebbe dire addio alla Lazio. La meta prediletta, come noto da tempo, è il Siviglia. Il club andaluso ha provato più volte ad ingaggiare il giocatore e non è da escludere che possa fare un nuovo tentativo nei prossimi giorni. Il DS Monchi, infatti, starebbe pensando di formulare un’offerta per il centrocampista.

La Lazio, però, non lascerà partire facilmente Luis Alberto. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Lotito vorrebbe incassare almeno €25 milioni dalla sua cessione: la cifra supera il suo reale valore di mercato perché i biancocelesti dovranno riconoscere un’elevata percentuale al suo club precedente (il Liverpool).

Ad ogni modo, per ora, non risulta una trattativa già avviata. Il giocatore andrebbe volentieri al Siviglia, ma è anche vero che si trova bene a Roma.