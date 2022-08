Sonia Bruganelli, incontenibile al GF Vip, ma anche in spiaggia | E il web impazzisce

Altro che crisi coniugale. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono più uniti che mai e danno spettacolo al mare a Formentera, pizzicati in spiaggia dai paparazzi . Sonia è un’incontenibile opinionista che dice sempre quello che pensa. Ma questa volta ha dimostrato di esserlo anche in spiaggia.

Incontenibile e provocatoria, lady Bonolis sa sempre come far parlare di sé. Sia che si trovi nello studio del Grande Fratello Vip, dove tornerà per la seconda stagione il 19 settembre, ma anche per alcuni post che hanno diviso l’opinione pubblica e soprattutto il web.

Dall’uso del jet privato, alle vacanze extra lusso, quello che gli altri nascondono lei lo esalta e non teme di mostrare un tenore di vita “privilegiato” anche quando è stato considerato uno “schiaffo alla miseria” in faccia a tanti follower meno fortunati.

Ultimamente poi, l’attenzione del gossip si era concentrata sul suo matrimonio, considerato ormai agli sgoccioli anche alla luce di alcuni post che avevano fatto venire molti dubbi. “L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è” aveva scritto. Ma non solo, : “Amo chi rimane. Quando non è facile, quando la ragione ti spingerebbe a mollare, quando la vita ti regala opportunità che possono far paura. Amo chi rimane“.

Sonia Bruganelli, incontenibile al GF Vip, ma anche in spiaggia. Ed invece…

Nonostante i Tweet però, a quanto pare nessuna crisi all’orizzonte. I paparazzi si sono trovati di fronte una coppia più unita che mai. I due infatti vengono immortalati in spiaggia mentre si abbracciano e si scambiano gesti affettuosi. Ma non solo, Sonia sfoggia un bikini che mette in mostra le sue curve. Beccata proprio mentre si gira sul lettino, Lady Bonolis mette in mostra un Lato B di tutto rispetto e soprattutto un seno che “scivola” sfuggendo dalla parte posteriore del reggiseno, evidentemente un po’ troppo strizzato. Ed è forse questa “mise” che attira le coccole di Paolo Bonolis e mostra come questa coppia è ben lontana dalla separazione come sostengono invece in molti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da verosettimanale (@verosettimanale)

A settembre di nuovo separati

Forse questi sono gli ultimi momenti che Paola e Sonia possono rimanere insieme a lungo. A settembre saranno entrambi molto occupati con il rispettivi lavori. Paolo sarò nuovamente ad “Avanti un altro“, mentre invece Sonia, dal 19 settembre si siederà nuovamente sulla poltrona da opinionista del Grande Fratello Vip.

Con lei, invece di Adriana Volpe che non è stata riconfermata, ci sarà invece Orietta Berti, una vera scommessa voluta fortemente da Alfonso Signorini. Chissà se le due andranno d’accordo o lo spettacolo ci sarà che dentro, che fuori, la Casa del GF.