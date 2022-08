Morta a 73 anni Olivia Newton-John, ha lottato per oltre 30 anni contro la malattia

L’attrice e cantante, celebre per il ruolo di Sandy in Grease, si è spenta in California all’età di 73 anni: era malata da tempo.

Si è spenta all’età di 73 anni nel suo ranch in California del Sud, la leggendaria attrice e cantante australiana, di origine britannica, Olivia Newton-John. La sua interpretazione di Sandy Olsson nel musical cinematografico Grease, accanto a John Travolta, nei panni di Danny Zukko, resterà negli annali del cinema.

L’attrice era malata da tempo, anche se al momento non è stato comunicato la causa del decesso. Nel 2019, era stato diagnosticato un tumore al seno, per la terza volta in 30 anni, all’attrice. La stessa Olivia Newton-John ne aveva parlato apertamente nel corso di un’intervista televisiva.

Olivia Newton John, aveva spiegato che la malattia era giunta ad uno stadio molto avanzato e che si erano resi necessari dei protocolli antidolorifici, compresi di morfina, poiché aveva coinvolto la colonna vertebrale.

L’annuncio sui social

La dipartita dell’attrice è stata annunciata sui social, si legge: “La signora si è spenta in pace questa mattina nel suo ranch nella California meridionale, circondata dalla famiglia e dagli amici”. Su Facebook, ha parlato il marito di Olivia Newton-John, il produttore John Easterling, ha scritto: “Un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l’esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro”. E ancora: “Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile”.