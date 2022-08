GF Vip, Alfonso Signorini rompe il silenzio sul cast: “Il cast si preannuncia…”

Il conduttore del Grande Fratello Vip, dopo settimane di rumors, ha rotto il silenzio sul prossimo cast della settima stagione: ecco cosa ha detto.

Manca sempre meno all’inizio dell’attesissima settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Sarà la stagione più lunga di sempre, che dovrebbe protrarsi sino ad aprile prossimo, cioè per sette mesi, a differenza dei 6 dello scorso anno.

Sono tanti i nomi che circolano in queste ore, alcuni confermati altri clamorosamente smentiti, anche se la lista ufficiale non c’è ancora. Al momento, le uniche due annunciate per la prossima edizione da Alfonso Signorini sono le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Le parole di Alfonso Signorini

Nel corso di una diretta Instagram sul suo profilo ufficiale, Alfonso Signorini ha parlato ai suoi fan e ai telespettatori del Grande Fratello Vip, In queste settimane, sui social, il conduttore ha disseminato indizi sui nuovi concorrenti. Ha spiegato: “Allora mi chiedete in tanti i nuovi indizi, tra poco ne partirà uno, e poi da qui a settembre ne seguiranno altri”. E ancora: “Il cast praticamente si preannuncia segreto fino all’inizio del programma.Vedo che con i miei indizi ci prendete sempre. O quasi sempre”.

Al momento, l’unico nome sicuro – annunciato dallo stesso futuro concorrente – è quello di Giovanni Ciacci, volto notissimo del piccolo schermo, ex ospite fisso del programma Detto Fatto su Rai Due. Tra i quasi sicuri – che dovrebbero cioè chiudere l’accordo con la produzione a breve – troviamo l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, l’influencer Asia Gianese, l’attore Max Felicitas e la schermitrice Antonella Fiordelisi. Proprio quest’oggi, è spuntato anche il nome di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, a sua volta ex gieffina e lo scorso anno conduttrice del GF Vip Party, su Mediaset Infinity.