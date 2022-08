Il Volo, Ignazio Boschetto assediato dalle fan: “Lasciatelo respirare” | La foto è virale

Lo scatto di Ignazio Boschetto, lirico membro de Il Volo, circondato dalle fan durante il concerto è diventato subito virale: eccolo.

Sin da piccolo, insieme agli amici Gianluca Ginoble e Piero Barone, è stato uno dei grandi talenti della musica nostrana. I tre lirici, oggi, sono noti in tutto il mondo come il trio de Il Volo. Tre grandi artisti che portano in alto la bandiera della grande musica italiana.

Stiamo parlando chiaramente di Ignazio Boschetto. Voce inconfondibile, talento purissimo, Boschetto è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Soltanto di recente, ad esempio, ha rivelato di soffrire di una particolare condizione clinica.

Di costa si tratta? Ignazio Boschetto soffre di quella che viene denominata agenesia, ovvero è nato con un solo rene. Negli ultimi anni, grazie ad una rigorosa dieta e molta attività fisica, il lirico ha perso oltre 36kg.

Lo scatto di Ignazio Boschetto

In uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 478mila followers – Ignazio Boschetto è stato immortalato in uno dei ultimi concerti. Il cantante, amatissimo dal grande pubblico, non appena messo piede tra la platea, è stato circondato dalle fan che gli hanno chiesto un selfie o semplicemente gli hanno fatto delle foto. Lo scatto, che dimostra anche il profondo attaccamento del lirico con il suo pubblico, è diventato subito virale e qualche ha pensato, bonariamente, di scherzarci su scrivendo: “Lasciatelo respirare”.

Chi è la bellissima fidanzata di Ignazio Boschetto

Non tutti sanno che ormai da più di un anno, Ignazio Boschetto vive una storia d’amore con la bellissima Ana Paula Guedes. Anche se laureata in Ingegneria Civile, la bellissima 27enne brasiliana, nel suo Paese natio, è famosissima in quanto ballerina di uno dei programmi più famosi del Brasile: Danca dos Famosos.

Si tratta della versione brasiliana del nostro Ballando con le Stelle e, da diversi anni, Guedes è ballerina professionista. I due sono innamoratissimi e tra loro va a gonfie vele, anche se non è sempre facile vedersi a causa dei rispettivi impegni di lavoro.