Barbara D’Urso il segreto confessato davanti alla moglie fa impazzire i fan: “Tuo marito mi ha…”

La conduttrice Mediaset Barbara D’Urso ha confessato davanti alla moglie il retroscena tra lei e un altro uomo notissimo dello spettacolo: ecco cosa è successo.

Lei è una delle conduttrici più amate, e chiacchierate, del piccolo schermo nostrano, uno dei volti più noti della tv italiana, da anni al timone di numerose trasmissioni di successo. Attualmente, conduce Pomeriggio Cinque, il talk di attualità di Canale 5.

Stiamo parlando della Carmelita Nazionale, ovvero Barbara D’Urso. In queste settimane, lontano dalla tv e in vacanza, la conduttrice non smette di far parlare di sé: ecco cosa è successo sui social.

Le parole di Barbara D’Urso

In una serie di stories pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 2milioni di followers, Barbara D’Urso mostra la sua vacanza ai suoi fan. La conduttrice di Pomeriggio Cinque si trova attualmente a Capalbio, in Toscana, una delle sue mete preferite. Qui ha incontrato diversi amici di vecchia data, tra i quali l’attrice e regista Simona Izzo. Durante una serata presso il locale Twinga di Flavio Briatore – a Forte dei Marmi – in occasione del The Alessandro Nomellini Awards 2022, Barbara D’Urso ha scherzato con Simona Izzo facendo questa focosa battuta: “Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set”.

La conduttrice pronta ad anticipare il suo ritorno

A quanto si apprende, Mediaset vorrebbe anticipare la messa in onda di Pomeriggio Cinque, con uno spostamento di addirittura due settimane. Il programma condotto in daytime da Barbara D’Urso potrebbe infatti andare in onda giù da lunedì 22 agosto. La trasmissione non sarebbe l’unica ad essere anticipata, ma stesso destino potrebbe toccare anche ad altri talk.

Questo in vista delle elezioni del 25 settembre. Mediaset, chiaramente, vuole i programmi di informazione e attualità in prima linea: ospiti, dibattiti, confronti e altro. Al momento non ci sono conferme, ma la riserva dovrebbe essere sciolta prima di ferragosto. Intanto, sappiamo che Barbara D’Urso, nella prossima stagione, non tornerà al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in onda su Italia Uno.