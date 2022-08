Antonella Clerici, il drammatico racconto della conduttrice: “Dolore fortissimo, come se mi avessero spezzato”

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha raccontato un terribile lutto di qualche tempo fa: ecco le sue parole.

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, uno dei volti più noti del piccolo schermo, protagonista da anni di tantissime trasmissioni di successo di casa Rai. Stiamo parlando di Antonella Clerici, oggi al timone di E’ sempre mezzogiorno.

La conduttrice, per oltre 15 anni, ha guidato il programma cult di Rai Uno, La prova del cuoco, prima di essere sostituita da Elisa Isoardi. Dopo un anno sabbatico, a grande richiesta dei telespettatori è torna a Viale Mazzini, con due spettacoli.

Oltre al già citato E’ sempre mezzogiorno, infatti, Antonella Clerici ha portato al successo anche The Voice Senior, giunto alla seconda edizione, con Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè.

Le parole di Antonella Clerici

Nel corso di una recente intervista rilasciata a La Stampa, Antonella Clerici – di norma molo riservata sulla sua vita privata – ha parlato del suo passato, citando Oliver, un bellissimo labrador che ha vissuto con lei per oltre 15 anni. L’amato cane è entrato a far parte della vita della conduttrice in periodo molto particolare, quando Clerici aveva 40 anni. La conduttrice Rai ha parlato del dolore vissuto con la sua dipartita: “È stato un dolore fortissimo. Come se mi avessero spezzato in due”. Anche per questo motivo, Clerici ha criticato aspramente i continui abbandoni di animali domestici, che si verificano maggiormente in estate. Ha chiosato: “Penso sia una vergogna. Non riesco nemmeno a guardare la scena di persone che legano un cane al palo e se ne vanno mentre lui le guarda”.