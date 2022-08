Come l’attrice Gaia Bavaro nella realtà? Look aggressivo e tatuaggi: la Gemma del Paradiso come non l’avete mai vista

L’attrice Gaia Bavaro interpreta Gemma, la Venere del grande magazzino nella serie Il Paradiso delle Signore: ecco fuori dal set, bellissima e molto diversa.

Lei è una delle grandi protagoniste della serie cult di casa Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai Uno. Stiamo parlando dell’attrice Gaia Bavaro, che da diversi anni interpreta il personaggio di Gemma, figlia di Veronica, una delle Venere del grande magazzino milanese.

Per l’attrice Gaia Bavaro si tratta della prima grande esperienza in un progetto così amato. L’attrice ha conquistato in poco tempo il cuore dei telespettatori, ma oggi ve la mostriamo in una versione inedita: ecco lo scatto.

Lo scatto di Gaia Bavaro

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Gaia Bavaro ha stupito i suoi tantissimi fan. Lontana anni luce dal personaggio di Gemma ne Il Paradiso delle Signore, l’attrice sfoggia una forma mozzafiato ed ricoperta di tatuaggi. Anche i capelli sono molti più corti di quelli portati sul set. Lo scatto, manco a dirlo, ha avuto tantissimi like.

Il personaggio di Gemma

Nella prossima stagione, la settima, de Il Paradiso delle Signore, Gemma avrà un ruolo centrale. L’ultima puntata di giugno scorso si è conclusa con la Venere lasciata da Marco, il quale ha dichiarato il suo amore a Stefania. Gemma, cercando di ricattare Gloria – mamma di Stefania – ha costretto quest’ultima a autodenunciarsi ai Carabinieri. Nella prossima stagione Gemma vorrà vendicarsi contro Stefania e troverà un aiuto nella Contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Nel corso di una recente intervista, Gaia Bavaro ha spiegato: “Sicuramente Gemma avrà una crescita. Il personaggio si evolverà in una direzione ben precisa e non vedo l’ora di farsi vedere quello che abbiamo creato”. E ancora: “Ci saranno davvero tante tante sorprese e il mio personaggio avrà un exploit”. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, Veronica, una volta scoperte le intenzioni di sua figlia, deciderà di punirla. Gemma, infatti, verrà spedita in un convento.