Andrea Nicole Conte, lo scatto in bikini dell’ex tronista è mozzafiato: boom di like per lei

L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte, ha stregato i suoi fan con uno scatto mozzafiato in bikini: eccolo.

Lei è stata una delle grandi protagonisti della prima parte della scorsa stagione del dating-show più famoso del piccolo schermo, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ovvero Uomini e Donne. Stiamo parlando dell’ex tronista Andrea Nicole Conte.

Dopo un lungo percorso, ha scelto il corteggiatore Ciprian Aftim, ma la loro puntata finale si è conclusa nel peggiori dei modi: la redazione ha infatti scoperto che i due si erano visti lontano dalle telecamere, cosa ovviamente proibita. Ad ogni modo, qualche settimana dopo, Maria De Filippi ha concesso loro la serata finale con petali di rose.

Andrea Nicole Conte si sta godendo le vacanze, mentre il suo nome finisce tra i papabili di diversi programmi televisivi Mediaset, ma ne parleremo più avanti.

Il post di Andrea Nicole Conte

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 163mila followers, Andrea Nicole Conte si è mostrata in tutta la sua bellezza. L’ex tronista di Uomini e Donne, indossa occhiali da sole e un bikini arancio. In forma mozzafiato, Andrea Nicole riceve tantissimi like e reaction dai suoi fan. Come però hanno fatto notare diversi utenti commentando lo scatto, non ci sono tracce del suo compagno, Ciprian Aftim, né nelle foto né tra i commenti.

Non è chiaro cosa sia successo tra i due, ma sta di fatto che l’ultimo scatto della coppia risulta datato due mesi fa. Dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne nemmeno l’ombra tra i commenti, e viceversa sul suo account. Per molti, la coppia si sarebbe presa una pausa, mentre per altri starebbero soltanto aspettando il momento giusto per rivelarlo ai fan. Sarebbe l’ennesima coppia della scorsa stagione scoppiata in meno di un anno.

Di nuovo in tv?

Dicevamo, Andrea Nicole Conte è stata accostata a diversi programmi televisivi. Primo tra questi, la settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini e in partenza il prossimo settembre.

Poi, l’ex tronista è stata accostata al reality La Talpa, il quale partirà forse la prossima primavera; infine, ma meno probabile come ipotesi, il programma di Italia Uno, Back to School, condotto da Federica Panicucci in sostituzione di Nicola Savino.