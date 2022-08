Antonella Clerici e Vittorio Garrone, presto le nozze? A rivelare tutto sono gli amici della coppia

L’amore tra due persone, quando c’è, è giusto che sia celebrato a dovere. Quale modo migliore per farlo se non quello di diventare ufficialmente marito e moglie? Ecco, a tal proposito, le ultime indiscrezioni trapelate su Antonella Clerici e sul suo compagno, l’imprenditore Vittorio Garrone.

Antonella Clerici è una delle più celebri conduttrici di casa Rai, seguita, amata e apprezzata da tutti i telespettatori italiani. A partire dal suo esordio, avvenuto nel 1985, la carriera di Antonella non si è mai più fermata. Questo grazie non solo al suo talento, ma anche alla capacità della conduttrice di saper entrare nel cuore del suo pubblico: la semplicità e la simpatia travolgente, infatti, sono sempre stati i maggiori punti di forza della Clerici.

Oltre a essere un’affermata conduttrice e donna di spettacolo, Antonella Clerici è anche molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta più di novecentomila follower i quali, ogni giorno, seguono con affetto le avventure, professionali e non, della loro beniamina.

Ed è proprio tramite i social che si evince il grande amore che unisce Antonella al suo amato compagno, l’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale è sentimentalmente legata da circa sei anni. Di recente, a tal proposito, una nota rivista ha lanciato un’indiscrezione che riguarda proprio la loro storia, e la possibilità che, a breve, i due siano pronti a pronunciare il fatidico “sì”. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Antonella Clerici presto sposa?

Come precedentemente accennato, la conduttrice tv Antonella Clerici è sentimentalmente legata da circa sei anni a Vittorio Garrone, un noto imprenditore nel settore del petrolio. I due, come appare dalle foto postate sui social, sono molto innamorati, e Vittorio, inoltre, è riuscito a instaurare un meraviglioso rapporto anche con Maelle, la figlia che Antonella ha avuto dalla sua passata relazione con Eddy Martens. Nonostante siano molto complici e innamorati, la Clerici e Garrone non si sono mai sposati; di recente, tuttavia, il noto settimanale Di Più ha lanciato un’indiscrezione proprio a tale riguardo. Secondo quanto riportato dalla rivista, infatti, alcuni amici della coppia avrebbero rivelato che Vittorio e Antonella sarebbero pronti per unirsi in matrimonio, e che ciò potrebbe accadere tra la primavera e l’estate del prossimo anno.

La proposta di matrimonio

Il settimanale Di Più, dunque, ha rivelato che Antonella Clerici e Vittorio Garrone potrebbero presto convolare a nozze, così come pare abbiano confermato alcuni amici della coppia.

Ecco, a tal proposito, quanto riportato dalla suddetta rivista: “Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”. Al momento, si tratta solo di indiscrezioni: i diretti interessati, a riguardo, non hanno rilasciato ancora alcuna dichiarazione.