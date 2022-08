Luca Veliz dice “addio”: la reazione di Valentina Ferragni | Cosa sta accadendo

Quando il sentimento che unisce due persone è forte e concreto, niente rappresenta un ostacolo, neanche la distanza. Ecco, a tal proposito, qual è stato l’annuncio fatto tramite social da Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni.

Valentina è nata il 29 dicembre 1992, ed è la sorella minore di Chiara e Francesca Ferragni. Oltre ad aver conseguito la laurea in Linguaggio dei media nel 2015, la più piccola di casa Ferragni è anche una grande appassionata di interior design e, attualmente, svolge la professione di modella, influencer e imprenditrice. Alcuni anni fa, infatti, Valentina ha fondato l’azienda chiamata Valentina Ferragni Studio che, come tutti saprete, produce orecchini e accessori.

Luca Vezil, invece, è nato il 30 luglio 1991, ha una laurea in Igiene dentale ed è un modello, un influencer e un blogger molto seguito sui social. La sua storia d’amore con Valentina Ferragni è iniziata nel 2014 e, da allora, uniti da un sentimento più unico che raro, non si sono sono mai più lasciati.

Di recente, però, tramite un lungo post social, Luca ha annunciato ai suoi fan una novità inerente alla sua carriera che si ripercuote, però, anche sulla sua vita privata. L’influencer, infatti, trascorrerà per lavoro un periodo di tempo all’estero lontano dall’Italia, dovendo così rinunciare, dunque, a proseguire le vacanze estive con la sua dolce metà. Ecco, a tal proposito, quali sono state le parole di Luca Vezil.

Distanti, ma uniti

Durante il weekend appena terminato, Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni, ha pubblicato un bellissimo post sul suo account Instagram ufficiale per comunicare ai suoi fan che trascorrerà il resto della stagione estiva lontano dalla sua fidanzata. Luca, infatti, ha ricevuto una nuova e importante offerta di lavoro la quale, come lui stesso ha annunciato, lo terrà lontano dall’Italia per tutto il mese di agosto. Ecco, a tal proposito, le parole del giovane influencer: “Quest’anno, per la prima volta nei nove anni in cui stiamo insieme, io e Vale non passeremo le vacanza estive insieme. Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto, e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine. Lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di agosto a partire da martedì. In tutto questo, Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare, e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio”.

La forza dell’amore

Successivamente, sempre nel post precedentemente citato, Luca Vezil ha dedicato delle dolcissime parole d’amore alla fidanzata, con la quale è sentimentalmente legato da ben nove anni.

“[…] Ieri sera abbiamo deciso di goderci un tramonto, una cena, una serata speciale.”, ha rivelato Luca, “Vi condivido queste foto spettacolari scattate in cinque minuti mentre il sole andava giù. Il resto della serata rimane e rimarrà nostro, e sarà un ricordo molto bello mentre saremo lontani migliaia di chilometri da inizio settimana. Ti amo amore, tu sai.”