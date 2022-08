Temptation Island, ve li ricordate? | Ora Stefano Sirena lancia una frecciata alla ex

Il reality dei sentimenti “Temptation Island” continua a far parlare anche mesi dopo la messa in onda. Vi ricordate gli ex fidanzati Manuela Carriero e Stefano Sirena. Ora sono ritornati alla ribalta del gossip

Tornate indietro con la memoria, sull’isola dei sentimenti, quella Temptation Island che ha visto molte coppie rafforzare il loro rapporto, ma molte altre dividersi. Per sempre? Non è detto.

Ecco quindi che tornano alla ribalta Manuela Carriero e Stefano Sirena che con la loro storia d’amore tormentata hanno incollato alla tv milioni di spettatori.

Per riassumerla in breve, i due fidanzati storici erano entrati nel reality per risolvere i loro problemi di coppia, ma, nel primo falò di confronto, Manuela non ci aveva pensato due volte a lasciare il fidanzato perché innamorata del “tentatore” Luciano Punzo.

Temptation Island, ve li ricordate? Un “circo” in cui l'”ex” non vuole partecipare

I due, appena usciti dal programma erano andati a vivere insieme iniziando una storia d’amore molto appassionata, almeno fino a qualche settimana fa, quando Manuela pare sia entrata in crisi e i due si sono separati. Ma quali sono le motivazioni di questa crisi? “Ci sono persone che non hanno rispetto per le relazioni… parlo sia verso di lui che verso di me. Il motivo è la gelosia. Dovuta a questioni lavorative.” ha spiegato Manuela durante una recente diretta Instagram. Diretta che è poi proseguita con la Carriero che ha chiesto in diretta a Luciano se vuole tornare con lei oppure tra loro è davvero finita. “Hai avuto abbastanza tempo per capire”, ha esordito Manuela su Instagram rivolgendosi a Luciano, che stava assistendo alla diretta, “Se vuoi tornare con me com’eravamo prima, torni anche adesso. Penso che non c’è più un caz*o da aspettare. Io te lo dico davanti a tutti. Conosci il mio carattere”.

La stoccata “social”

Luciano però ha preferito non prenderla sul serio, lasciandosi andare ad una riflessione sul tradimento che ha lasciato tutti sbigottiti: “Qui nessuno ha sbagliato. Nessuno ha tradito. E nessuno ha fatto cose gravi. Le corna sono come un diamante che tu regali, è per sempre. È una cosa preziosa, non tutti ce l’hanno…chi le ha è fortunato…”

Interpellato sulla diretta in questione, anche l’ex storico, lasciato proprio per Punzo, Stefano Sirena che ha detto la sua, lanciando una stoccata ad entrambi: “Non frequento i circhi”. Questo sostenendo che si tratterebbe solo di una trovata per far parlare di loro, ora che le luci di “Temptation” si sono spente.