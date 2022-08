Totti – Blasi, dopo la pubblicazione degli scatti su Noemi parla Signorini: “Ilary? L’ho trovata…”

Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip e direttore di Chi, ha parlato di Ilary Blasi e della sua separazione da Francesco Totti: ecco cosa ha detto.

Non smetto certo di scemare l’attenzione mediatica per la separazione tra l’ex calciatore della Roma e della Nazionale Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Anzi, i continui retroscena pubblicati da giornali e magazine non fanno altro che alimentare la notizia.

Ultimo in ordine di tempo, clamoroso, è stato pubblicato da Il Corriere della Sera, che ha riportato un chiacchiericcio che da qualche giorno gira per la Capitale, ovvero di una Noemi Bocchi in dolce attesa. Sarà così? La notizia non è stata confermata.

Nella giornata di ieri, invece è stato pubblicato uno scatto da Leggo in cui si vede Francesco Totti in un aeroporto in compagnia di una misteriosa bionda, ma lo scatto è dello scorso gennaio. Dunque, se i due continuano a vedersi, questo è tutt’altro che un flirt.

Le parole di Alfonso Signorini

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Alfonso Signorini ha parlato del suo incontro con Ilary Blasi, avvenuto in Trentino. Il conduttore del Grande Fratello Vip, da direttore di Chi, ha pubblicato diverse copertine di Francesco Totti sotto casa della sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. Del resto, stando sempre ad una ricostruzione del settimanale, la conduttrice de L’Isola dei Famosi sarebbe stata già al corrente di tutto mesi fa, dopo aver incaricato un investigatore privato. Ma proprio la copertina di Chi, e quindi la notizia di dominio pubblico, avrebbe costretto la presentatrice Mediaset a decidere per l’annuncio della separazione.

Alfonso Signorini ha spiegato: “Ha pubblicato molte foto del lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”.

Ilary Blasi si trasferisce?

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento di Ilary Blasi, da Roma a Milano. Del resto, la conduttrice lavora a Cologno Monzese e, oltre al doppio appuntamento settimanale negli studi milanese per la nuova edizione de L’isola dei Famosi prevista nella primavera prossima, potrebbe anche condurre un nuovo programma.

Una soluzione, però, che non sarebbe gradita a Francesco Totti, il quale avrebbe chiesto – si mormora – ai suoi legali di inserire una clausola all’interno dell’accordo della separazione dei beni, che impedirebbe proprio questo.