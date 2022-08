Le fan di Soleil Sorge infuriate con Barbara D’Urso: “Le sue parole la sviliscono” | Cosa è accaduto

Un commento della conduttrice Barbara D’Urso ha scatenato i fan di Soleil Sorge: ecco tutto quello che è accaduto.

Loro sono due personaggi tv amatissimi dal grande pubblico, due vere stelle anche dei social. Stiamo parlando della conduttrice di Pomeriggio Cinque, su Canale 5, Barbara D’Urso e dell’influencer e stella del piccolo schermo, Soleil Sorge.

Nella scorsa stagione, Barbara D’Urso ha voluto proprio Soleil Sorge – qualche settimana prima protagonista del Grande Fratello Vip 6 – come opinionista, accanto a Federico Fashion Style, del programma di Italia Uno, La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Le due sono in ottimi rapporti e l’avventura nella trasmissione è andata bene, anche se nessuna delle due ci tornerà. Barbara D’Urso, infatti, oltre a Pomeriggio Cinque, arriverà al timone di un altro show in prima serata mentre Soleil Sorge condurrà, insieme a Pierpaolo Petrelli, GF Vip Party, su Mediaset Infinity, lo scorso anno condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Cosa ha scatenato i fan di Soleil Sorge

Stando a quanto scrive The Pipol Gossip, nota pagina social, Barbara D’Urso, in queste ore, sarebbe stata bersagliata dai commenti e dalle critiche dei fan di Soleil Sorge. Ma andiamo con ordine. Nel corso dell’evento di due sere fa presso il noto locale Twinga, a Forte dei Marmi, per l’Alessandro Awards 2022, entrambe sono arrivate sul red carpet per le foto di rito. La conduttrice, riferendosi all’ex Uomini e Donne, ha detto: “Felice che una mia creaturella stia facendo un bel percorso. Sono fiera di te”.

Parole che non sono andate a genio ai fan di Soleil Sorge, anche se c’è da dire che le due non hanno litigato né sul momento, né dopo. E in giro ci sono numerosi commenti sulla vicenda del tipo: “Dire che è una sua creatura equivale a sminuirla e non è giusto”, e ancora: “I complimenti fanno piacere ma che si voglia prendere il merito del successo anche no. Lei è in tv dal 2014, e il suo successo deriva da come si è mostrata senza filtri, quindi anche meno”.

Le parole di Barbara D’Urso

Per molti, il tono di Barbara D’Urso era certamente affettuoso e non hanno visto nessuna offesa, o tentativo di “appropriarsi” della carriera di Soleil Sorge. E come potrebbe, del resto, dal momento che, come ricordato da diversi utenti, la sua avventura nel mondo dello spettacolo è iniziata diversi anni fa e non con La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Come detto, non ci sono notizie di liti o rapporti freddi tra le due, ma soltanto – si fa per dire – frecciate social da parte dei fan.