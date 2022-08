La Regina Elisabetta tiene in scacco il Principe William: “Vuole proibirglielo”

La Regina Elisabetta II lo ha espressamente vietato a suo nipote, il Principe William, marito della Duchessa Kate Middleton. Di cosa si tratta.

Nel Regno Unito cresce la popolarità dei Duchi di Cambridge, ovvero il Principe William Windsor e la Duchessa Kate Middleton. In questi mesi, la coppia reale, complica anche il passo di lato fatto dalla Regina Elisabetta II, sta di fatto facendo le prove generali per la Corona.

Il Principe William è secondo in linea di discendenza del trono, dopo suo padre, il Principe Carlo. Anche se aumentano sempre di più ii sostenitori di un passaggio di consegne immediato, sino al marito di Kate Middleton. Ci sarebbe molta curiosità per un futuro Re e una futura Regina così giovani ma soprattutto al passo con i tempi.

Sia chiaro: nessuno dei sudditi di Sua Maestà ha voltato le spalle alla più grande icona del Paese. Ma è ormai chiaro che, a causa degli acciacchi dell’età, la Regina Elisabetta debba prendersi del tempo per riposare.

Il divieto della Regina Elisabetta II

In questo contesto, stando a quanto sostengo i tabloid, nascerebbe – oltre chiaramente al bene per il nipote – uno degli ultimi divieti della Regina Elisabetta a suo nipote, il Principe William. La Sovrana, infatti, da qualche tempo, non nasconde le sue paure per il futuro Re del Regno Unito. Ultimo stop? Sua Maestà avrebbe chiesto al Duca di Cambridge di non volare più in elicottero, almeno non per spostamenti che possono essere effettuati in macchina. William, infatti, utilizza l’elicottero anche per spostarsi tra varie dimore reali, raramente per raggiungere qualche evento.

Come molti sanno, il Principe William è un eccellente pilota, che ha servito la Royal Air Force ed ha fatto parte, come pilota di ricerca e soccorso presso la RAF Valley Anglesey e la East Anglia Air Ambulance. Di fatti, spesso, è proprio lui alla guida. Di norma, in questi, ci sono dei protocolli: la coppia reale non viaggia mai insieme ed è sempre accompagnata da un pilota e un altro professionista a bordo. Tutte regole che sarebbero state stralciate da William.

Gli screzi con Harry

Intanto, sembra sempre più lontana l’ipotesi di riappacificazione con il Principe Harry e la Duchessa del Sussex, Meghan Markle. I due, sarebbero in procinto di rifiutare l’invito della Regina Elisabetta presso la storica dimora estiva dei Windsor, il Castello di Balmoral, in Scozia.

Non solo: cresce la preoccupazione per la pubblicazione, a fine anno, delle memorie del Principe Harry. Molti reali temono che possano esserci attacchi alla Royal Family. Sarà così? Staremo a vedere.