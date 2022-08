Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti beccati così insieme: ma che succede tra i due? Fan in delirio

Il cantante Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker in uno scatto insieme proprio di quest’oggi: ma cosa accade tra i due? Tutta la verità.

Due personaggi del mondo dello spettacolo nostrano amatissimi dal grande pubblico: lui, cantante, musicista, uno dei più grandi artisti del panorama musicale nostrano; lei, conduttrice, da anni uno dei volti più noti del piccolo schermo nostrano.

Stiamo parlando di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I due, come abbiamo visto con la partecipazione del cantante al programma Michelle Impossible, lo show di e con la conduttrice svizzera, sono oggi in ottimi rapporti. E non mancano le testimonianze social e le frasi a suggellare un bene che non si è mai spento.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono conosciuti nel ’95 e tra loro è stato un colpo di fulmine. L’anno successivo, è nata la figlia della coppia, Aurora. I due si sono sposati nel ’98, ma hanno annunciato la loro separazione quattro anni dopo.

Lo scatto dei due

In una storia postato sul suo seguitissimo account ufficiale, Eros Ramazzotti ha pubblicato uno scatto in cui si vede anche la sua ex moglie, Michelle Hunziker. Come si può notare dall’abbigliamento, i due si trovano presso la palestra di Karate – dove praticano kyokushinkai karate – del maestro Lugi Passamonte, a Paratico, sul Lago d’Iseo. Com’è noto, sia la conduttrice che il cantante sono grandi sportivi e ormai da anni praticano questa disciplina. Il clima sembra conviviale e giocoso, i due si divertono ancora insieme.

Del resto è stato lo stesso cantante, alcuni giorni fa, parlando di Michelle Hunziker, a spiegare: “Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice”. La conduttrice di Striscia la Notizia e sua figlia Aurora Ramazzotti, sono state infatti le protagoniste del videoclip di Eros del brano Mia.

La nuova storia d’amore di Michelle Hunziker

In queste settimane Michelle Hunziker è stata paparazzata diverse volte in compagnia del medico ed ex Grande Fratello, Giovanni Angiolini. Tra i due va a gonfie vele, tanto che il medico sardo ha già conosciuto Aurora Ramazzotti e il suo compagno, Goffredo Cenza.

Negli ultimi giorni, inoltre, si sono intensificate le voci circa una dolce attesa della conduttrice, ma la notizia è scemata in poche ore. Quel che è vero, è che tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, come confermato da diverse persone vicine alla neo coppia, è una relazione molto seria.