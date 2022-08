Arisa, l’effetto vedo non vedo infiamma i social: outfit con trasparenze per la cantante

La cantante Arisa ha deciso di pubblicare sui social l’outfit scelto per uno dei suoi concerti, lasciando intravedere un po’ troppo: ecco lo scatto.

Lei è una delle cantanti più amate dal grande pubblico. Non solo: personaggio tv, star social, presto tornerà dietro la cattedra di canto del talent più famoso del piccolo schermo, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici, a distanza di due anni.

Stiamo parlando chiaramente di Rosalba Pippa, in arte Arisa. L’artista ligure, nella scorsa stagione televisiva, ha fatto faville: ha partecipato infatti al Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus, in qualità di ospite; poi ha vinto l’edizione dello scorso anno di Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci.

Proprio a Ballando con le Stelle, Arisa ha conosciuto il ballerino professionista Vito Coppola: i due, dopo alti e bassi e mesi di relazione, si sono lasciati. A quanto pare, l’ex coppia è rimasta in ottimi rapporti.

Lo scatto di Arisa

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 1,1milione di followers – Arisa ha pubblicato uno scatto di una delle serate in concerto in questi giorni. La cantante, come annunciato alcuni giorni fa, ha optato per questa estate un taglio corto, niente parrucche. Arisa, elegantissima, indossa una giacca nera appoggiata sulle spalle e un look total black fatto di gonna nera in pelle e maglia con profonda scollatura. Un post che ricevuto tantissimi tra like e reaction.

I prossimi progetti

Per il prossimo anno, Arisa si confermerà uno dei volti principali del piccolo schermo nostrano. Non solo Amici: la cantante è attesa anche al Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni in qualità di concorrente.

Ma intanto, si parla di Arisa anche per un debutto alla conduzione, con un programma – che parla di musica – in seconda serata. Sarà così? Staremo a vedere.