Chiara Nasti all’altare con il pancione? L’influencer rompe il silenzio: “Sicuramente è bellissimo ma…”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni saranno presto sposi, ma l’ex Uomini e Donne convolerà a nozze con il pancione o il matrimonio slitterà? Ecco la verità.

Lei è una delle influencer, personaggio tv più nota, e chiacchierata. Stiamo parlando dell’ex protagonista di Uomini e Donne, Chiara Nasti. Nei giorni scorsi, l’influencer, sui social, ha annunciato che presto convolerà a nozze con il suo compagno, il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni.

Proprio sui social, i due avevano postato la romantica dichiarazione del calciatore della Nazionale: durante una serata a lume di candela e al chiaro di luna. Mattia Zaccagni si è inginocchiato ed ha fatto la proposta alla sua compagna, che ha detto subito il fatidico si.

Come sappiamo, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono in attesa di un figlio e in molti si sono chiesti se l’ex di Uomini e Donne convolerà a nozze in pancione, oppure il matrimonio si svolgerà l’anno prossimo.

Le parole di Chiara Nasti

Sui social, durante una conversazione con i suoi tanti fan, Chiara Nasti ha risposto alla domanda sul matrimonio, ed ha spiegato: “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita”. Dunque tutto sarà rimandato all’anno prossimo.