Chiara e Fedez, a Ibiza in grande stile | Come fossero reali ecco come sono arrivati sull’isola

Continuano le vacanze dei Ferragnez che dopo aver visitato i musei di Roma si sono diretti insieme ai figli Leone e Vittoria, a Ibiza l’isola delle Baleari. Come fossero dei veri reali, ecco come sono arrivati

Dopo alcuni giorni di assenza sui social, che aveva preoccupato i fan, il rapper ha aggiornato i followers tranquillizzandoli rispetto al silenzio su Instagram e svelando l’imminente partenza.

La meta scelta dalla coppia, è una delle località più ambite e apprezzate dai vip italiani, e non poteva mancare la loro presenza, documentata sui social minuto per minuto. A cominciare dal loro arrivo.

Nonostante da Milano ad Ibiza il volo duri meno di due ore, i Ferragnez non hanno scelto un volo di linea, ma optato per un jet privato solo per loro quattro.

Chiara e Fedez, l’arrivo a Ibiza in grande stile

Mentre la famiglia era in viaggio, Chiara Ferragni ha postato sul suo account Instagram un video in cui mostra Leone e Vittoria a bordo del jet. Le immagini mostrano Leone mentre si gode il viaggio guardando i cartoni animati da un tablet, mentre Vittoria regala ai followers contenuti che fanno esplodere il web. La piccola che è di una simpatia coinvolgente, è stata immortalata prima mentre mangia un trancio di pizza e subito dopo dei dolcetti, nel modo divertente e spiritoso della bambine della sua età. Una volta atterrati sono andati nella loro villa faraonica, con un’enorme piscina e tanto verde intorno, dove Leo e Vitto, come li chiamano Chiara e Fede, si sono scatenati. Qualche giorno dopo sono stati raggiunti da molti altri amici e anche da una delle due sorelle di Chiara, Valentina, mentre l’altra, diventata mamma da poco, è rimasta a Milano. Una vacanza da sogno non c’è che dire, tra bagni, gite al mare in barca, pranzi e cene. La coppia ha fatto anche un salto a Formentera dove in una enorme padella hanno potuto assaggiare la famosa Paella mettendo a confronto anche la foto scattata nel 2019 quando ancora Vittoria non era nata. Ma le sorprese non sono finite.

I Ferragnez non vanno al cinema. Il cinema va da loro

Durante una delle tante serate, Chiara ha organizzato una sala cinematografica in giardino, con tanto di poltrone, schermo gigante e perfino il carretto dei pop corn.

La famiglia è volata a Ibiza dopo aver trascorso un breve soggiorno a Roma, girovagando per le strade della Capitale e i musei.