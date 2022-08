Claudio Amendola e la smentita clamorosa | “Vi prego, non scherziamo”

Claudio Amendola rompe il silenzio, e racconta la verità sulla notizia che aveva fatto il giro del web e preoccupato i fan. Ma c’è ancora chi crede che non sia la verità.

Dopo giorni di silenzio e articoli che hanno riempito il web, Claudio Amendola è sceso in campo, per chiarire una vicenda che riguarda lui e la sua famiglia.

Nei giorni scorsi, questa notizia era letteralmente esplosa, mettendo addirittura in secondo piano la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A quanto pare però, le cose non stanno così e Amendola in persona ha tenuto a chiarire, rilasciando un’intervista al settimanale Di Più Tv.

Un modo per mettere a tacere le voci ma soprattutto per riportare tranquillità in famiglia visto che Amendola, nonostante sia un personaggio pubblico molto noto, non ama affatto il gossip.

Claudio Amendola e la smentita clamorosa. Ecco cosa ha detto

Così l’attore ha rotto il silenzio sulla separazione con Francesca Neri dicendo in maniera molto chiara: “Nessuna crisi”. A distanza di qualche giorno, ha voluto mettere a tacere le voci secondo cui tra lui e la moglie fosse in corso una separazione, dopo ben 25 anni insieme. Le indiscrezioni avevano colpito molto i fan della coppia, considerata nel mondo della tv e del cinema tra le più solide. Alcuni giornali avevano raccontato che l’attore aveva fatto le valigie trasferendosi in un’altra casa. Inoltre una cena solitaria insieme al figlio 22enne Rocco aveva confermato questa teoria, come fosse una reale certezza. “Non è assolutamente vero, per carità“, ha spiegato a Di Più Tv. Anzi, l’attore si è mostrato abbastanza infastidito da quello che è stato scritto sulla sua vita privata. “Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere” ha aggiunto. “Vi prego, non scherziamo“.

Le parole lapidarie di Amendola

Nessuna separazione dunque, né tantomeno un trasloco o un’altra donna. I due, lui 59 anni, lei 58, stanno ancora insieme, così come hanno fatto negli ultimi 25 anni, nonostante le difficoltà legate alla malattia della Neri.

Da tempo infatti all’attrice è stata diagnostica una cistite interstiziale cronica, una patologia che colpisce la vescica creando una situazione estremamente dolorosa e per cui non esiste al momento cura.