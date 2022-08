Regina Elisabetta e il colore maledetto | Ogni volta che lo indossa succede…

Di solito è il viola che per credenza popolare porta sfortuna, ma c’è chi ha notato che in Inghilterra, ogni volta che la Regina partecipando ad un matrimonio indossa un particolare colore (che non è il viola) la coppia poi divorzia. Sarà vero? Gli indizi ci sono tutti.

La Regina Elisabetta non si è mai tirata indietro dal partecipare a un matrimonio della Royal Family. Un onore e un prestigio sicuramente averla in prima fila, ma secondo alcuni la monarca (quando indossa un particolare colore) potrebbe portare sfortuna.

È accaduto ad esempio alle nozze del principe Carlo e della principessa Diana nel 1981 e le nozze di Sarah Ferguson e del principe Andrea nel 1986.

Nello specifico sarebbero 4 le coppie che alla fine sono giunte al divorzio dopo che Elizabeth avrebbe partecipato alle loro funzioni con un outfit di questo colore considerato… “Maledetto”.

Regina Elisabetta e il colore maledetto. Di quale nuance si tratta?

Secondo Express.co.uk infatti quando la 96enne indossa abiti blu poi la coppia finisce per scoppiare. Nello specifico sarebbero 4 le coppie che alla fine sono giunte al divorzio dopo che Queen Elizabeth avrebbe partecipato alle loro funzioni con un outfit blu. È successo ad esempio al matrimonio della sorella Margareth, quello con Antony Armstrong-Jones, celebrato nel 1960. In quell’occasione sua altezza reale ha indossato un completo della nuance incriminata. La coppia ha divorziato nel 1978 in seguito ad una serie di scandali, che hanno tenuto banco tra gli anni Sessanta e Settanta. Nessun lieto fine neppure per la principessa Anna. La sorella di Carlo ha sposato il capitano Mark Philipps nel 1973 per separarsi nel 1992. Che colore indossava la Regina alle nozze della sua erede? Ebbene sì, proprio il blu. Fine tragica per il matrimonio del Principe Carlo e Lady Diana. che abito aveva la regina? Anche in questo caso indossava un tubino blu. L’addio ufficiale tra i due arriva nel 1996. per le nozze tra Carlo e Camilla invece the Queen ha optato per il panna, e i due stanno ancora insieme. Anche alle nozze del Principe Andrea, terzogenito della monarca, e Sarah Ferguson la regina aveva optato per il blu. Il sì nel 1986 e l’addio nel 1992.

Le coppie che si sono “salvate”

La regina ha indossato il giallo al matrimonio di Kate Middleton e il verde a quello di Meghan Markle. Entrambi sono colori che rappresentano la primavera, i nuovi inizi e la crescita. Questi erano i matrimoni della nuova generazione di reali.

I colori indossati dalla regina potrebbero simboleggiare la speranza che ha per il nuovo futuro della famiglia reale. Chiaramente, entrambi i matrimoni vanno avanti benissimo, il che potrebbe significare che sono colori fortunati per l’amore.