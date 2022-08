Adriano Celentano, la dedica a Claudia Mori bellissima e commovente: “Io non ricordo più…”

La dedica social di Adriano Celentano per sua moglie Claudia Mori: ecco il bellissimo video del Molleggiato: fan in delirio.

La coppia d’oro del mondo dello spettacolo e della musica e del cinema nostrano: due autentiche leggende da decenni icone del grande pubblico italiano. Stiamo parlando di Adriano Celentano e Claudia Mori.

Oggi i due – 84 anni per il Molleggiato e 78 per l’attrice e cantante – vivono in una bellissima villa a Campesone di Galbiate, nella Brianza. Da un po’ di tempo, però, si sono allontanati dal mondo dello spettacolo. Lo scorso anno, si era paventata la presenza di Adriano Celentano al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus.

Operazione non riuscita ma, a quanto pare, lo stesso conduttore e direttore artistico, starebbe provando a riportare in prima serata su Rai Uno, sia il Molleggiato che Mina per l’edizione di quest’anno. Staremo a vedere. Intanto, di tanto in tanto, Adriano Celentano appare sui social e parla ai suoi fan.

Il video di Adriano Celentano

In un video pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Adriano Celentano, dopo qualche mese di silenzio, torna a parlare ai suoi fan. Si legge: “Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene. E in attesa di attaccare qualcuno o forse tutti, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli”. In seguito, sulle note della bellissima canzone Io non ricordo – Da quel giorno tu, dello stesso Molleggiato, scritta e dedicata a sua moglie Claudia Mori, passano le immagini di Celentano e Mori di diversi anni fa.

Si tratta di scatti e spezzoni video che riprendono il dietro le quinte di una storia d’amore lunga 58 anni. I due, infatti, convolarono a nozze il 14 luglio del 1964, in gran segreto, presso la Chiesa di San Francesco a Grosseto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

Le parole di Ornella Muti

Negli anni, si è parlato con insistenza di un flirt tra Adriano Celentano e l’attrice Ornella Muti. Flirt che è stato confermato più volte. L’attrice, proprio di recente, nel corso di un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, Muti ha attaccato il Molleggiato sulla vicenda.

Ha spiegato: “Non è il caso di parlarne. Oltretutto è stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente, un errore da parte sua e io sono rimasta francamente un po’ sorpresa. Che ci vogliamo fare? Questo è l’universo maschile: io, a suo tempo, ho avuto rispetto per la sua famiglia”.