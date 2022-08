Ida Platano in ospedale: paura per la dama di Uomini e Donne | Cosa è accaduto

Nella serata di martedì 9 agosto, Ida Platano ha pubblicato una Instagram story che ha fatto molto preoccupare i suoi fan. Ecco come sta la celebre dama di Uomini e Donne.

Sono anni, oramai, che milioni di telespettatori italiani seguono con costanza, affetto e curiosità le vicende dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, in attesa di scoprire la persona con la quale troveranno l’amore. Nel corso di ogni stagione abbiamo la possibilità non solo di conoscere nuovi personaggi, ma anche di ritrovare i “veterani” a cui, nel tempo, ci siamo affezionati. Una di essi è, senza dubbio, Ida Platano.

Ida, infatti, ha varcato per la prima volta le porte dello studio del programma di Queen Mary circa cinque anni fa e, da allora, il pubblico di UeD non ha potuto fare altro che seguire con interesse il suo percorso, fatto di delusioni, lacrime e momenti di sconforto, ma anche di gioia e amore. La sua storia con uno dei cavalieri del parterre maschile, Riccardo Guarnieri, nonostante sia finita da tempo, ha fatto emozionare tutti, per l’intensità dei sentimenti che, nonostante le litigate, emergeva dai loro sguardi.

La sua partecipazione a Uomini e Donne ha fatto sì che la Platano fosse molto seguita anche su Instagram, dove ogni giorno condivide con i suoi follower piccoli/grandi estratti della sua vita quotidiana. Nella serata di martedì 9 agosto, però, la celebre dama ha pubblicato una Insta story da un letto d’ospedale, cosa che ha destato molta preoccupazione in tutti i suoi fan. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le condizioni della dama

Ieri sera, martedì 9 agosto, Ida Platano ha pubblicato una Instagram story molto diversa dal solito. In genere, infatti, la dama condivide sui social tutto ciò che riguarda la quotidianità: il suo lavoro; le vacanze e i momenti trascorsi con il suo bambino. Ieri, però, è stata assente dai social tutto il giorno; in serata ha comunicato ai suoi fan di non essere stata bene e, come si evince dalla foto, di trovarsi in ospedale. “Ciao belli miei”, ha scritto la Platano, “Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene…passerà. Tornerò presto, un abbraccio.”

Ida Platano tornerà a “Uomini e Donne”

A fine agosto, come ogni anno, inizieranno le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne, dove dame e cavalieri faranno il loro ritorno per continuare a cercare l’amore.

Ida Platano, al momento, si trova in ospedale, ma nella Instagram story da lei pubblicata non ha specificato i motivi del suo malessere. Riuscirà a rimettersi in forma per l’inizio delle registrazioni? Noi tutti, ovviamente, speriamo di sì!