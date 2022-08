Maria De Filippi, lo scatto in bikini è super: a 60 anni la conduttrice è in forma mozzafiato [FOTO]

La conduttrice Regina di Mediaset, Maria De Filippi, ha stupito i suoi tantissimi fan in questo scatto in bikini: a 60 anni è in forma stratosferica.

Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano, una delle grandi Regine del piccolo schermo, anzi la Queen Mary di casa Mediaset, ideatrice e conduttrice di tantissimi programmi di successo. Solo per citarne alcuni: Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Tu Si Que Vales.

Stiamo parlando chiaramente di Maria De Filippi. Ma oggi parliamo della sua vita privata, per quanto possibile. Già perché la moglie del giornalista e conduttore, nonché decano della tv italiana, Maurizio Costanzo, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata.

In queste settimane, Maria De Filippi si sta godendo le meritate vacanze a bordo del suo yatch, toccando la costa toscana. Insieme a lei i suoi familiari. La conduttrice tornerà a Cologno Monzese già dall’ultima settimana di agosto, quando inizieranno le riprese delle prime puntate del dating show Uomini e Donne.

Gli scatti di Maria De Filippi

In una serie di scatti pubblicati dal settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – Maria De Filippi è stata paparazzata, dicevamo, a bordo del suo yatch. La conduttrice, in bikini viola, è in gran forma: lo scatto ha stupito i suoi fan e la Queen Mary mostra una linea davvero impeccabile e invidiabile. Il prossimo 5 dicembre, la moglie di Maurizio Costanzo spegnerà 61 candeline, ma qual è il suo segreto?

Non tutti sanno che Maria De Filippi è una grande sportiva. Pratica regolarmente crossfit, yoga e tennis, la sua grande passione, mentre negli ultimi tempi, nemmeno Queen Mary, si è sottratta al fascino del padel. A tutto questo, va unita una dieta rigidissima che la conduttrice segue da anni.

La prossima stagione televisiva

Come detto, da fine agosto, inizieranno le riprese del programma di Uomini e Donne, mentre, due settimane dopo, di sabato, partirà la nuova edizione del talent show più famoso della tv, Amici, con la presentazione della classe di quest’anno.

Sempre quest’autunno – forse da ottobre – prenderà il via, invece, la nuova edizione di Tu Si Que Vales, le cui riprese sono già iniziate. Infine, in inverno, andrà in onda la nuova stagione di C’è Posta per Te, prima del Serale di Amici.