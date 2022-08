La speciale dieta di Kate Middleton: perché la duchessa non può mangiare la pasta a cena

I reali, come tutti saprete, sono molto attenti all’alimentazione, per avere sempre una forma smagliante e apportare all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Ecco, a tal proposito, il motivo per il quale Kate Middleton non può mangiare la pasta a cena.

Fin dal primo momento in cui ha compiuto il suo ingresso ufficiale nella famiglia reale inglese, Kate Middleton è stata considerata una vera e propria icona. La moglie del principe William, infatti, è stata subito ben voluta da tutti; ha sempre dimostrato di essere dedita alla famiglia e si è data subito da fare per ciò che concerne la vita pubblica, occupandosi dei temi sociali che più le stanno a cuore.

Il nome della duchessa, inoltre, è stato fin da subito accostato alle parole “eleganza”, “stile” e “classe”. Grazie al suo buon gusto nel vestire e nella scelta degli abiti da indossare sia in occasioni informali sia in quelle formali, Kate continua a ispirare con i suoi look milioni di donne.

Impossibile non notare, inoltre, la perfetta forma fisica che la duchessa di Cambridge è solita sfoggiare in ogni sua apparizione pubblica. Il suo fisico longilineo, ma in salute, è ammirato da tutti, ed è il frutto di un regime alimentare sano ed equilibrato. C’è un dettaglio nella dieta di Kate, però, che risulta essere molto strano, e riguarda le modalità di assunzione di alcuni tipi di carboidrati, tra cui pasta, patate e riso. Scopriamo insieme, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Il tabù reale della pasta a cena

Che fatica essere un reale, specialmente a tavola! È noto a tutti, infatti, che la dieta seguita dalla royal family britannica sia molto rigorosa, specie per quando riguarda il consumo di alimenti come crostacei e carne cruda. Tali cibi, infatti, potrebbero comportare intossicazioni, motivo per il quale alla famiglia reale britannica è vietato mangiarli. E sempre a proposito dell’alimentazione seguita dai Windsor, a raccontare alcune curiosità è stato, di recente, l’ex chef reale Darren McGrady. Quest’ultimo, infatti, pare abbia rivelato che alla regina Elisabetta non piacciono i carboidrati, motivo per il quale i cuochi, durante le cene, non li inseriscono mai nei nel menù. Alcuni dei rumors circolanti, tuttavia, indicano che Kate Middleton è una grande amante della pasta e che, durante la quarantena causata dalla pandemia da Covid-19, abbia anche preparato delle tagliatelle fatte in casa per il compleanno della piccola Charlotte, la sua secondogenita. Via libera, dunque, a pasta, riso e patate… ma solo a pranzo!

L’alimentazione di Kate Middleton

Cosa è solita mangiare, dunque, la duchessa di Cambridge? Per i suoi pranzi, sembra che Kate prediliga gustose e nutrienti insalate miste. Per cena, invece, zuppe, arrosti, carne e verdure vanno per la maggiore.

Per gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio, una porzione di frutta o verdure crude è quello che ci vuole. Come ha rivelato la stessa Kate in passato, tuttavia, niente può battere la merenda a base di popcorn!