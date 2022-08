Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che succede? Matrimonio slittato, la campionessa: “Non ci sarà”

Nel corso di una recente intervista, Federica Pellegrini ha parlato delle sue prossime nozze con Matteo Giunta, spiazzando tutti.

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport nostrano, due grandi protagonisti del nuoto italiano. Stiamo parlando di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due, soltanto dopo il ritiro lo scorso anno della campionessa, hanno ufficializzato la loro relazione.

Matteo Giunta è infatti stato uno degli allenatori della campionessa e i due, notoriamente entrambi molto riservati, hanno voluto tenere la loro storia d’amore lontano dai riflettori gossip. Qualche mese fa, però, hanno annunciato di voler convolare a nozze.

Federica Pellegrini, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo su Canale 5, aveva annunciato il grande giorno per i due: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia”. Eppure, in queste ore, la campionessa è tornata sul matrimonio smentendo alcuni fatti. Ecco cosa sta accadendo.

Il chiarimento di Federica Pellegrini

Dopo quella dichiarazione, molti giornali hanno dato per certo che il giorno del matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta fosse stato fissato per il 27 agosto. La coppia non ha mai parlato di una data, ma questa è stata scontata per alcuni giornali, probabilmente in quanto ultimo sabato di agosto. Nel corso di una nuova intervista rilasciata a L’Arena, la campionessa di nuoto è tornata sul tema data, facendo chiarezza.

Ha raccontato Federica Pellegrini: “Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla”. E ancora: “Il matrimonio, l’abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale. Preferiamo non dire nulla ora”. Gli addii al nubilato e al celibato sono già stati fatti e la cerimonia è stata affidata alle mani del wedding planner Enzo Miccio.

I prossimi progetti di Federica Pellegrini

Anche se ritiratasi, il mondo del nuoto non può far di certo a meno della Divina. Federica Pellegrini è testimonial di diversi progetti della FederNuoto italiana. Ma non solo: nel suo futuro sembra esserci il piccolo schermo. Non che la tv sia una carriera nuova per lei, dal momento che da anni siede tra il banco dei giudici di Italia’s Got Talent.

Ma, a quanto pare, il suo impegno potrebbe aumentare, magari partecipando ad un reality. Già perché il nome di Federica Pellegrini è stato accostato alla trasmissione Back to School, condotta da Federica Panicucci – in sostituzione di Nicola Savino – e in partenza il prossimo autunno. Staremo a vedere.