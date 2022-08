Il Paradiso delle Signore 7, a poche settimane dal via spunta un retroscena: “Ci sarà uno stop”

La serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, potrebbe subire un improvviso stop a poche settimane dall’inizio della nuova stagione. Ecco perché.

Proprio in qeuste settimane, nel centro di produzione di Roma, si stanno girando le nuove puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. L’amata serie di Rai Uno, andrà in onda con un nuovi appuntamenti da lunedì 19 settembre, dalle ore 15.55 circa.

Come di consueto, la serie sarà anticipata da Serena Bortone e il suo talk, Oggi è un altro giorno. Le registrazioni, almeno una parte di esse, dureranno sino a dicembre. Ci aspettano diversi colpi di scena e nuove avventure nella settima stagione che, stando ai rumors, potrebbe anche essere l’ultima.

Intanto, proprio sui social, sono spuntate indiscrezioni circa un clamoroso stop de Il Paradiso delle Signore, che potrebbe avvenire tra novembre e dicembre: ecco perché.

La nuova stagione

Intanto, grazie anche agli spoiler arrivati dagli stessi attori della settima stagione, sappiamo già di clamorosi ritorni nelle prossime puntate. Ad esempio, Quinto – creduto morto nella terza stagione e interpretato da Cristiano Caccamo – tornerà e sconvolgerà la vita di Anna e Salvo, freschi sposi. Ma non solo: tornerà anche Maria, profondamente cambiata, e altri personaggi del grande magazzino.

Al momento, per la delusione dei fan della serie, non ci sono prove del ritorno di Marta Guarnieri o di Roberta Pellegrino. Entrambe hanno lasciato Milano per mettersi alle spalle concluse storie d’amore, la prima con Vittorio Conti – anche se i due sono ancora spostati – la seconda con Marcello Barbieri.

Uno stop per la serie?

Abbiamo accennato ad un possibile stop per Il Paradiso delle Signore. Al momento non ci sono prove in tal senso, ma la questione sarà affrontata nelle prossime settimane. Questo perché, da metà novembre a metà dicembre, Rai Uno trasmetterà le partite del Mondiale di calcio in Qatar.

Non solo l’amata serie, ma anche La Vita in Diretta, Oggi è un altro giorno e i programmi domenicali, come Domenica In e Da noi…a ruota libera, potrebbero subire delle modifiche.