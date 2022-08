Fiorello e Susanna, le parole dello showman sorprendono il pubblico: “In un periodo di gente in cui si separa…”

L’amore è un sentimento complesso che spesso può essere segnato da momenti difficili. Tutte le coppie, in fondo, affrontano discussioni e litigi, ma Fiorello, di recente, ha rivelato qual è il segreto del bellissimo rapporto che, da ventisei anni, lo unisce alla moglie Susanna.

Che dire della carriera di Rosario Fiorello? Di certo, non ha bisogno di presentazioni. Il suo viaggio verso il successo è iniziato molto presto, nel 1975, anno in cui varcò per la prima volta la porta del villaggio turistico per il quale ha lavorato per anni e in cui si è fatto notare. La sua simpatia e il suo talento, infatti, hanno fatto sì la sua carriera iniziasse proprio così, per caso, come accade a quasi tutti i grandi artisti.

La vera popolarità, tuttavia, arrivò alla fine degli anni Ottanta, anno in cui il celebre showman incontrò il produttore Claudio Cecchetto il quale decise di affidargli la conduzione di un programma radiofonico su Radio Deejay. Da allora, la carriera di Fiorello non si è mai più fermata.

Tra un successo e l’altro, per il mattatore è arrivata anche la svolta dal punto di vista sentimentale. Nel 1996, infatti, incontrò per la prima volta Susanna Biondo, la donna che ha sposato nel 2003; con la quale ha avuto una figlia, Angelica, e che, ancora oggi, ama come se fosse il primo giorno. Qual è l’ingrediente segreto della loro ricetta d’amore? A svelarlo, di recente, è stato lo stesso Rosario Fiorello.

Fiorello e Susanna: un amore che dura da ventisei anni

La copertina del numero attualmente in edicola della rivista Chi è dedicata proprio a loro, alla coppia formata da Rosario Fiorello e Susanna Biondo. I due, come precedentemente accennato, si sono conosciuti nella seconda metà degli anni Novanta e, da allora, hanno iniziato il loro meraviglioso percorso di vita insieme. Ecco, a tal proposito, quali sono state le affermazioni dello showman rilasciate nel corso dell’intervista al settimanale di Alfonso Signorini: “Puoi anche dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio, siamo contenti. […] Lo dico sempre, è Susanna che mi sprona, perché io sono pigro, vorrei stare sul divano e non fare niente. E invece faccio il tour, vado a Sanremo… sempre spinto da lei”. Nonostante la pigrizia, Fiorello e Susanna amano molto giocare a tennis. Ed è stato proprio a questo proposito che Rosario ha rivelato quanto segue: “Io e lei facciamo tutte le cose insieme. Anche questa”.

Come un fulmine a ciel sereno

In quello che è stato, forse, il momento più importante per la sua carriera, nella vita di Fiorello è accaduto un evento che lo ha segnato per sempre. Nel 1990, infatti, lo showman è stato chiamato ad affrontare la prematura e improvvisa scomparsa di suo padre. Da ciò, ne è scaturito un periodo all’insegna del dolore, dello smarrimento e della totale confusione.

Una delle chiavi che gli hanno riaperto le porte della rinascita è stata Susanna, come lo stesso Fiorello ha raccontato, alcuni anni fa, sempre al settimanale Chi: “Mi hanno aiutato a uscire dal tunnel Susanna e mio padre, il suo ricordo. Lui, probabilmente, da vivo non avrebbe saputo cosa dirmi. Mi ha aiutato da morto”.