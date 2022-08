Delusione per De Rossi: l’ex giallorosso beffato al traguardo “Gli hanno preferito un altro”

Cocente delusione per Daniele De Rossi: l’ex giocatore giallorosso beffato al traguardo finale, nessuno può credere a quello che è successo.

Per l’ex centrocampista della Roma e campione del Mondo nel 2006 ha subito una cocente delusione proprio quando sembrava ormai tutto fatto e prossimo a concludersi: “Gli hanno preferito un altro”.

Una carriera da allenatore che sembra sempre più vicina ad avviarsi quella di Daniele De Rossi.

L’ex giocatore della Roma e della Nazionale ha smesso da pochi anni col calcio giocato ma sin da subito ha avuto l’obiettivo dichiarato di diventare un allenatore.

La sua prima vera e propria esperienza è stata come parte dello staff di Roberto Mancini alla guida dell’Italia. Durante il suo apprendistato l’ex campione del Mondo nel 2006 ha avuto modo di essere parte del gruppo che ha vinto l’Europeo, un inizio di avventura niente male dunque per De Rossi.

Dopo il magico mese di luglio 2021 però, l’ex Roma ha deciso di lasciare l’avventura azzurra nell’attesa di una chiamata da un club per la sua prima panchina da capo allenatore.

Nei mesi sono state diverse le voci circolate sul futuro tra i quali Genoa, Salernitana e Venezia ma nulla si è poi concretizzato. Anche nelle ultime settimane si era aggiunta una nuova contendente ma per De Rossi la delusione è stata forte.

Dal possibile approdo alla doccia fredda, che delusione per De Rossi!

Daniele De Rossi è ancora alla ricerca della giusta offerta per iniziare ufficialmente la propria carriera da primo allenatore.

Nelle scorse settimane ad aver mostrato forte interesse era stato il Palermo targato City-Group il quale, dopo il clamoroso addio di Silvio Baldini, sembrava aver individuato nell’ex centrocampista il giusto sotituto.

Nelle ultime ore è però arrivata la delusione per De Rossi, la scelta del club rosanero è infatti ricaduta su un altro nome, ecco quale.

Dopo lunghi giorni di riflessione, la decisione della nuova dirigenza del Palermo è infatti caduta su Eugenio Corini, un profilo esperto che già da giocatore aveva vestito la maglia rosanero.

Per De Rossi dunque una doccia fredda inattesa che lo allontana, momentaneamente, dalla sua prima panchina in carriera anche se di certo per lui ci saranno tantissime altre possibili occasioni da cogliere al volo.