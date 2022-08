Fabregas protagonista di un siparietto, sfida il campione: “Vediamo se ci riesci ancora”

Il nuovo centrocampista del Como Cesc Fabregas ha lasciato tutti di stucco: la sfida lanciata ad un campione del mondo è virale, Ci sarà riuscito o no?

Come noto uno dei colpi di mercato del campionato italiano è stato fatto in Serie B dove il Como è riuscito a convincere il campione del mondo Cesc Fabregas a trasferirsi in Italia.

Il classe ’86 si è svincolato dal Monaco, squadra nella quale ha militato per le ultime quattro stagioni, arrivando alla squadra lombarda a parametro zero e scatenando l’euforia di tutti gli appassionati di calcio in giro per l’Italia.

L’ex Arsenal, Barcellona e Chelsea è un vero e proprio idolo per tanti ragazzi che l’hanno visto dare spettacolo con addosso le maglie di alcune delle squadre migliori del panorama mondiale, vincendo tutto a livello Nazionale e moltissimo anche con i club con cui ha giocato nella sua splendida carriera.

Simpatico botta e risposta tra i due campioni del mondo.

Durante la presentazione in conferenza stampa lo spagnolo ha lanciato la sfida a Gigi Buffon, che sarà suo avversario durante la prossima stagione di Serie B, dato che l’ex Juventus è il portiere del Parma: “Gli ho già segnato due gol in carriera, perché non fargli anche il terzo?”.

La risposta del campione del mondo 2006 non è tardata ad arrivare con un post che dà il benvenuto a Cesc nel nostro paese: “Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta. Benvenuto in Italia campione! Ti aspetto a braccia aperte. Ps. Vediamo se riesci a segnarmi ancora”, il tutto accompagnato da diverse emoji scherzose.

Buffon e Fabregas si sono affrontati ben 9 volte in carriera. La prima volta in un Arsenal-Juventus nella Champions League del 2005/2006, con i Gunners vittoriosi all’andata per 2-0 ad Highbury con gol proprio di Fabregas a sbloccare le marcature e Thierry Henry a chiuderle. Oltre alla gara di ritorno di quella Champions, terminata 0-0, i due si sono affrontati sempre in Nazionale. Il bilancio è nettamente a favore dell’ex Barcellona, che ha vinto cinque dei nove incontri col portierone azzurro, pareggiandone tre e perdendo solo l’ultima volta che si sono incrociati, agli ottavi di finale di Euro2016, quando l’Italia vinse 2-0 con i gol di Chiellini e Pellé.

Un duello che si ripeterà nei prossimi Como-Parma e Parma-Como, sicuramente all’insegna della sportività come abbiamo visto in questi pochi scambi di battute tra i due grandi campioni.