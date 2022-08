Insigne non dimentica: anche a Toronto ricorda Napoli, poi il gesto incredibile che commuove

Lorenzo Insigne non dimentica il suo Napoli: anche da Toronto manda messaggi d’amore e poi l’incredibile gesto che ha commosso tutti.

L’ex capitano degli azzurri non dimentica il suo passato e anche dal Canada mostra con fierezza il suo simbolo, a seguire arriva anche un sorprendente gesto che ha commosso tutti.

Il termine della scorsa stagione ha portato con sè anche la chiusura di una delle storie d’amore più longeve e forti degli ultimi annia: quella tra Lorenzo Insigne ed il Napoli.

L’ormai ex capitano dei campani, dopo aver coronato il sogno di diventare un idolo della squadra della sua città, ha scelto di cambiare non solo club ma anche continente approdando in Canada nella MLS.

L’azzurro campione d’Europa nel 2021 ha scelto di abbracciare l’ambizioso progetto del Toronto FC, squadra in crescita nel campionato di calcio americano, ed è stato poi raggiunto da altri due connazionali quali Criscito e Bernardeschi.

Accolto sin da subito come un eroe, Insigne è riuscito ad entrare nell’immediato nei cuori dei suoi nuovi tifosi presentandosi con un assist e con 2 vittorie ed un pareggio nelle sue prime 3 gare.

Proprio nell’ultima delle due vittorie, l’ex giocatore del Napoli, si è messo ancora di più in mostra regalando due gesti simbolici: uno a ricordare il suo passato recente e l’altro che ha emozionato tutti.

Una sequenza di gesti che valgono più di mille parole: il cuore d’Insigne batte ancora per l’azzurro Napoli

Un assist, 3 risultati utili consecutivi ed anche un rigore sbagliato, un inizio di fuoco per Insigne in terra americana a cui mancava solo il tanto atteso gol.

Per l’italiano era solo questione di tempo però. L’ex Napoli ha sempre saputo realizzare un buon numero di reti in carriera e ora attendeva con ansia di aprire il conto anche oltreoceano.

La prima gioia personale è arrivata nell’ultimo turno nella vittoria per 4-3 sul campo del Nashville ed è proprio in questa occasione che Insigne ha mostrato nuovamente il suo legame con la sua ex squadra.

Il primo gol americano del numero 24 è stato infatti realizzato tramite il suo marchio di fabbrica, il famoso “Tiraggiro” come soprannominato dai napoletani abituati a perle di questo tipo da parte del loro capitano. Un piccolo omaggio alla sua città a cui ha fatto seguito un’esultanza dedicata alla moglie in dolce attesa.

Un doppio gesto di grande forza emotiva dunque quello di Lorenzo Insigne che voluto rendere il più speciale possibile il suo primo gol con la sua nuova maglia.