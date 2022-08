Allegri infuriato con la società: un’altra cessione inaspettata, ma senza ricambi

Massimiliano Allegri è una furia con la dirigenza della Juventus per un calciomercato che non lo sta soddisfacendo: l’ultima cessione è una beffa che il tecnico bianconero proprio non si aspettava.

Il precampionato della Juventus, tra numerosi infortuni e brutte sconfitte rimediate, non ha lasciato tranquilli i tifosi, preoccupati di dover vivere un’altra stagione fallimentare.

Sono giorni caldissimi per la Juventus che fra poche ore darà il via alla propria stagione. Tutti nell’ambiente bianconero si augurano sia quella del riscatto: infatti gli uomini di Allegri vogliono provare a tornare subito ai vertici in Italia, anche se gli eventi capitati nelle ultime settimane non fanno ben sperare. Il problema principale è quello degli infortuni, che obbligheranno la squadra ad arrivare in emergenza già alla prima gara contro il Sassuolo.

Oltre al lungodegente Chiesa, negli ultimi giorni sono andati KO anche Pogba, McKennie e Szczesny. Assenze che hanno complicato i piani di Allegri che, soprattutto a centrocampo, si trova con pochissime scelte a disposizione. Con Arthur fuori dal progetto, la dirigenza aveva puntato gli occhi in particolare su Paredes e Frattesi, ma al momento le trattative sono in fase di stallo e difficilmente sbloccabili senza un’ulteriore cessione.

Per questo motivo i bianconeri hanno avviato i contatti con un club di Premier League per provare a chiudere un’operazione che farebbe felici tutti. Tutti tranne Massimiliano Allegri, che ha manifestato tutta la sua contrarietà per una decisione a suo dire molto sbagliata soprattutto nelle tempistiche. Per competere per lo scudetto la Juventus non potrà permettersi di perdere punti all’inizio, ma questa uscita complicherebbe e non poco i piani.

L’emergenza è molto grave: ecco cosa può succedere

Il sacrificato a cui la società avrebbe deciso di rinunciare è un calciatore che non ha mai dimostrato realmente il suo valore con la maglia bianconera: Adrien Rabiot. Nonostante ciò su di lui sarebbe piombato il Manchester United, pronto a rivitalizzare un giocatore che comunque è un titolare della Francia di Deschamps. L’accordo tra le società è stato raggiunto: se il club inglese riuscirà ad accontentare le richieste economiche, Rabiot vestirà la maglia dei Red Devils nella prossima stagione.

Ciò ha mandato Allegri su tutte le furie con il club: il tecnico aveva chiesto solo rinforzi a centrocampo e non certo un’ulteriore cessione. Ecco che quindi, se l’affare andrà in porto, nella prima parte di stagione il tecnico bianconero potrà contare solo su Locatelli, Zakaria e Fagioli. Troppo poco per una squadra che già in precampionato ha dimostrato di avere grandi difficoltà sia nella costruzione del gioco che in fase di interdizione.

Vedremo se ciò basterà per non perdere contatto con la vetta della classifica già da subito, e soprattutto se la società saprà farsi perdonare regalando ad Allegri un giocatore di assoluta qualità in mezzo al campo.