Gnonto torna in Italia: offerta incredibile per il gioiello ex Inter

Ritorna a far parlare di sé e, dunque, nei radar del calciomercato Wilfried Gnonto, attaccante italoivoriano messosi in luce con la maglia azzurra della nazionale di Roberto Mancini.

L’attaccante potrebbe finalmente approdare in Serie A dove diverse squadre si sono interessate a lui.

Una società italiana starebbe spingendo per acquistarlo subito e riportarlo nel campionato italiano.

Gnonto, Mancini e la grande occasione

Fino a qualche tempo fa in pochi conoscevano questo giovane attaccante italiano che è dovuto andare in Svizzera per ritagliarsi uno spazio tra i grandi e che di nome fa Wilfried Gnonto. Gnonto, nato a Verbania da genitori provenienti della Costa d’Avorio, rincorre il pallone sin dalla tenera età e a soli nove anni l’Inter si accorge del suo talento e decide di portarlo nelle sue giovanili. Willy brucia le tappe e a 15 anni debutta con la primavera nerazzurra. Capisce ben presto, però, che per lui all’Inter non c’è spazio e al momento del grande salto decide di non firmare il contratto da professionista con la Beneamata. Decide, dunque, di trasferirsi in Svizzera, allo Zurigo con la famiglia al seguito. Qui Gnonto diventa grande, gioca, corre, sbaglia, vince e migliora lontane dalle pressioni, talvolta esagerate, che un giovane calciatore si trova ad affrontare in Italia.

L’occasione di farsi conoscere però arriva e gliela concede Roberto Mancini. Il commissario tecnico decide di tenerlo con sé per gli impegni di Nations League e lo fa addirittura esordire. Gnonto, da buon italiano, in due partite contro la Germania mostra il suo potenziale. Nella prima serve l’assist a Pellegrini che vale il pari; nella seconda firma il suo primo gol in nazionale che, se pur inutile ai fini del risultato, lo iscrive come marcatore più giovane della storia azzurra.

Occasione Serie A, un club fa sul serio per lui: i dettagli

Le buone prestazioni con la maglia della nazionale hanno permesso a Gnonto di farsi conoscere e da quel momento diversi rumours sono iniziati a circolare. Si è parlato di Sassuolo, PSV Eindhoven e persino di Bundesliga. Nessuno, però, ha mosso passi concreti e Gnonto ha già iniziato la stagione con il suo Zurigo.

Nelle ultime ore, però, è arrivato un risvolto di mercato che riguarda Gnonto e la Serie A. Pare, infatti, che il Torino faccia sul serio per lui e che il presidente Cairo lo voglia regalare a Juric, che chiede rinforzi da mesi. I granata sono pronti ad accontentare le richieste dello Zurigo che si aggirano tra gli 8 e i 10 milioni. Il Torino si muove, Gnonto potrebbe approdare presto in Serie A.