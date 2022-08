Ancelotti medita un sorprendente ritorno al passato: tifosi spiazzati dalla notizia

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti medita un sorprendente ritorno al passato: sarebbe già tutto pronto per la prossima estate.

Il filo diretto che lega Carlo Ancelotti al Napoli non si è ancora spezzato. Il legame potrebbe portare ad un’importante svolta per la prossima estate.

Carlo Ancelotti è reduce da una delle sue migliori stagioni: tornato sulla panchina del Real Madrid dopo le esperienze con Bayern Monaco e Napoli, l’allenatore ha vinto nuovamente la Champions League e la sua prima Liga. L’ex Milan è stato determinante per i risultati ottenuti: il suo lavoro ha fatto emergere il talento di Vinicius, la fame di gol di Benzema e la classe di Modric, protagonisti assoluti dell’ultima annata.

L’obiettivo è quello di ripetersi, portando i Blancos sempre più in alto e mettendosi in gioco contro i rivali di sempre del Barcellona (i catalani stanno conducendo una sessione di mercato da 10 in pagella). La dirigenza si è mossa attivamente per rinforzare la rosa, portando a Madrid giocatori come Rudiger e Tchouameni.

Nel frattempo, però, si parla di un possibile ritorno al passato per Ancelotti: riemerge il legame con il Napoli.

Ancelotti guarda verso il Napoli: incrocio fra un anno in vista

Se la base del Real Madrid è più solida che mai, è altrettanto vero che in casa Napoli ci sono grandi lavori in corso. Gli azzurri, infatti, stanno cambiando volto in modo radicale: dopo gli addii di alcuni senatori, sono arrivati giocatori nuovi come Olivera, Kvaratskhelia, Ostigard e Min Jae. Spalletti spera di migliorare i risultati ottenuti durante la passata stagione e sta preparando la squadra per iniziare al meglio il campionato a metà agosto.

I giocatori più esperti che hanno lasciato la squadra sono stati protagonisti assoluti del Napoli targato Ancelotti: Ospina, Ghoulam, Insigne, Mertens e Koulibaly hanno avuto spazio ed importanza durante la gestione dell’attuale allenatore del Real Madrid. Ora hanno detto addio e hanno cambiato club o sono ancora in cerca di nuove avventure. Di quella formazione, però, sono rimasti ancora alcuni interpreti e Ancelotti avrebbe messo il mirino su uno di loro: Fabian Ruiz.

Lo spagnolo è un punto fermo del Napoli e proprio con Ancelotti si è messo in mostra. Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile interesse del Real Madrid nei suoi confronti, ma la pista si è raffreddata in modo decisivo quando gli spagnoli hanno deciso di puntare su Tchouameni.

Tuttavia, il gradimento non è svanito e tornerà d’attualità.

L’allenatore, infatti, avrebbe già comunicato alla dirigenza l’intenzione di ingaggiare Fabian Ruiz fra un anno, quando, salvo clamorose sorprese, sarà disponibile a parametro zero. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza e i margini per il rinnovo sembrano più che ridotti. Per ora si tratta solamente di un’idea, ma il Real potrebbe puntare sullo spagnolo in vista della prossima estate.