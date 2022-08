Gasperini torna a tremare: la tentazione inglese è fortissima, può cedere

Continua a non esserci pace per l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: la preoccupazione per le sirene provenienti dalla Premier League è sempre più forte.

La Dea vuole provare a riscattare la delusione per la scorsa stagione provando fin da subito a far di tutto per riconquistare un piazzamento europeo.

Il campionato sta per iniziare e tra le squadre che destano più curiosità c’è sicuramente l’Atalanta di Gasperini. L’allenatore bergamasco, che sembrava a un passo dall’addio, alla fine è rimasto per provare a riscattare una stagione tutt’altro che positiva. La Dea non avrà le coppe e ciò potrebbe rappresentare un grande vantaggio sulle altre, soprattutto in un’annata condizionata dal Mondiale e nella quale si giocherà praticamente sempre ogni tre giorni.

La rosa inoltre fino a ora può considerarsi rinforzata: il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico ha infatti riscattato sia Boga che Demiral, oltre a portare in neroblu due giocatori molto interessanti come Ederson e Lookman. Le brutte notizie sono però imminenti e ciò preoccupa e non poco sia Gasperini che tutti i tifosi. In prima battuta c’è assolutamente da risolvere la questione Palomino, squalificato per doping e attualmente non disponibile a giocare.

Poi c’è da difendersi dagli assalti delle big per molti dei giocatori chiave della squadra. Il tecnico bergamasco vorrebbe che tutti rimanessero, ma sa che se dovessero arrivare offerte irrinunciabili la società sarà costretta ad accettare. Gasperini non può far altro che aspettare e sperare: la prospettiva di un’altra stagione anonima lo sconforta e ciò potrebbe avere serie ripercussioni sull’annata dell’Atalanta.

La Premier League si fa avanti per i gioielli: l’Atalanta non può aspettare a lungo

Nei tre anni di fila in Champions League l’Atalanta si è distinta particolarmente per la sua filosofia di gioco attirando su di sé le attenzioni dell’Europa intera. Tra i giocatori che più sono spiccati in questi anni ci sono stati senza dubbio due pupilli di Gasperini: Remo Freuler e Luis Muriel. I due, nonostante una stagione un po’ al di sotto degli standard, hanno però diversi estimatori soprattutto in Premier League.

Sul centrocampista svizzero c’è la neopromossa Nottingham Forest, alla ricerca di un elemento di quantità e di esperienza per puntare alla salvezza. Sull’attaccante colombiano invece, oltre all’interesse della Juventus, c’è il forte pressing del nuovo ricchissimo Newcastle, che in passato aveva sondato anche il suo compagno d’attacco Duvan Zapata. L’Atalanta ha messo però le cose in chiaro: o i giocatori partiranno subito oppure rimarranno a Bergamo per un’altra stagione.

Con il campionato alle porte Gasperini vuole tutta la rosa al completo il prima possibile: se Freuler e Muriel dovessero lasciare, ecco che la società proverà a correre subito ai ripari per provare a sostituirli con profili all’altezza.