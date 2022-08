Cristiano Ronaldo è rottura definitiva: ecco la frase che ha cambiato tutto

La rottura tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo è ormai definitiva: ecco la frase che cambiato tutte le carte in tavola.

Il fenomeno portoghese è sempre più a cambiare maglia entro la fine del calciomercato: una frase ha cambiato tutto e ha ulterioremnte allontanato CR7 da Manchester, ecco quale.

Un’altra estate travagliata quella vissuta da Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese è tornato nella scorsa estate al Manchester United, il club che lo aveva lanciato nell’Europa che conta, lasciando non senza polemiche la Juventus a pochi giorni dal termine della sessione estiva di mercato.

Un addio che per l’appunto ha lasciato diversi strascichi a causa delle tempistiche e soprattutto dei modi con CR7 che ha forzato in maniera evidente il suo addio.

La stagione del grande ritorno in Inghilterra non è però stata come Ronaldo sognava. I problemi della squadra e la maggior forza delle dirette concorrenti hanno obbligato i Red Devils ad accontentarsi di una qualificazione in Europa League.

Un terreno, quello della seconda competizione europea per club, che va stretto all’attaccante lusitano che ormai da mesi sta quindi cercando in tutti i modi di lasciare Manchester per un club che possa garantirgli la Champions.

Una situazione per certi versi simile a quella dello scorso anno e che nelle ultime giornate sembra poter essere giunta alla sua conclusione.

Il messaggio per CR7 è forte e chiaro: “Vattene!”

Una convivenza difficile quella che Ronaldo e Manchester United stanno mostrando in questa fase iniziale della stagione.

L’esordio amaro con sconfitta interna per mano del Brighton ha poi complicato la già difficile situazione. Il portoghese è partito in panchina (parvendo peraltro molto contrariato) ma il suo ingresso incolore e privo di guizzi non ha fatto altro che dare ragione al neo tecnico Erik Ten Hag.

Ad essere ancor più insofferenti per la situazione sono però i tifosi dei Red Devils che in questi gioeni hanno aperto una vera e propria campagna social contro il numero 7.

“Vattene!” ma soprattutto l’hashtag #Ronaldout sono i messaggi di addio che i supporter inglesi stanno riservando a CR7 anche a causa delle manovre del suo agente Jorge Mendes, ancora alla ricerca di una soluzione per il suo assistito.

E’ rottura totale dunque tra l’abiente United e Cristiano Ronaldo. L’addio del portoghese sembra sempre più inevitabile ma il tempo stringe e il rischio di un proseguo da separati in casa si fa sempre più forte.