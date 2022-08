Donna travolta su marciapiede da pirata in bici: è in gravi condizioni

Da quanto riportano i testimoni, l’uomo che avrebbe travolto la donna sarebbe un rider. Sarebbe stata investita appena uscita dal portone della propria abitazione

Una donna 63enne è stata travolta sul marciapiede a Milano, in via Meda. A travolgerla, un pirata in sella a una bicicletta che una volta sopraggiunti i soccorsi si è dato alla fuga. La 63enne ha battuto la testa ed è caduto sull’asfalto, è stata portata in gravi condizioni in ospedale.

Da quanto si è appreso finora, la donna non rischierebbe la vita. L’uomo si è fermato ad aspettare che intervenissero i soccorsi, ma in seguito, quando sono sopraggiunti i sanitari, è fuggito. Ora ad occuparsi dell’inchiesta c’è la polizia locale.

Da una iniziale ricostruzione di quanto occorso, la 63enne sarebbe appena uscita dal portone della propria abitazione, che si trova per l’appunto in via Meda a Milano, quando il ciclista è sopraggiunto, investendola. Il ciclista andava veloce sul marciapiede e appena la donna è uscita fuori dal portone di casa, è stata presa in pieno.

L’episodio è occorso verso le ore 10, quando sono arrivate tutta una serie di chiamate al centralino del 118. Una volta che i soccorritori sono arrivati in loco, l’uomo, che secondo alcuni testimoni sarebbe straniero, era ancora sul posto, ma poco dopo è fuggito in sella alla sua bicicletta e di lui si è persa ogni traccia.

L’anziana, che durante la caduta ha battuto la testa, è stata accompagnata in gravi condizioni in nosocomio, al Policlinico. Lì la donna è monitorata, per comprendere quanto sia grave la lesione che ha riportato.

Donna travolta da una bici, le testimonianze:«L’ha investita un rider»

Alcuni testimoni hanno descritto l’uomo che questa mattina ha travolto la 63enne sul marciapiede milanese, provocandole gravi lesioni, come un rider che correva a velocità sostenuta sulla sua bici. Questo dettaglio dovrà ancora essere confermato dai poliziotti della locale, che nel frattempo stanno investigando per individuare il responsabile dell’investimento, che dopo aver aspettato che la donna fosse soccorsa è fuggito, non lasciando traccia.

Gli inquirenti stanno incentrando la loro ricerca tramite acquisizione delle immagini delle videocamere di sicurezza poste lungo la strada, in cui è occorso l’investimento. Starà ora agli investigatori riuscire a rintracciare il responsabile.