Muore una coppia di Brescia in Svizzera, investita in moto: si erano sposati un mese fa

Tragico sinistro in Svizzera, che ha portato alla morte di una coppia di Brescia che viaggiava in sella a una moto. Ecco che cosa è successo

A investirli, forse, un’auto condotta da un altro italiano che avrebbe poi impattato, durante un sorpasso contro un’altra auto, andando poi a travolgere il maxi scooter su cui viaggiava la coppia bresciana, di 52 e 57 anni, sposati da un mese dopo aver entrambi divorziato.

Roberto Comelli, 52 anni, e Roberta Brognoli, 57 anni, erano marito e moglie soltanto da un mese. La coppia era di Sarezzo (Brescia). I due avevano avuto un colpo di fulmine, giunto all’improvviso dopo che entrambi avevano alle spalle dei divorzi. E poi, nel pomeriggio di lunedì 8 agosto, mentre si trovavano sulla strada del passo Bernina che si trova in Svizzera, hanno perso la vita insieme.

Una morte su cui sono in corso tutta una serie di accertamenti per ciò che concerne le cause del sinistro in cui la coppia è rimasta travolta e uccisa. Gli inquirenti, infatti, dovranno fare chiarezza. La dinamica dell’incidente non è affatto chiara anche per i poliziotti svizzeri, ma sembra che due auto, come si legge in una nota della polizia del canton dei Grigioni, abbiano cominciato a sorpassare il maxi scooter su cui viaggiava la coppia bresciana, per poi schiantarsi tra loro.

Una delle due vetture, alla cui guida, forse, ci sarebbe stato un uomo italiano 40enne, avrebbe investito la moto in modo letale e violento, nell’area di Plana Sura. Roberto è rimasto sull’asfalto, lei invece oltre il guardrail. Inutili i soccorsi, purtroppo per i due coniugi non si è potuto fare nulla.

La Polizia sta cercando dei testimoni che possano chiarire la dinamica dell’incidente, mentre in Valtrompia questa notizia ha sconvolto la comunità. Roberta era volontaria all’interno della Croce Rossa e lavorava anche in una struttura dedicata a persone anziane a Gardone Valtrompia.

Per quanto riguarda invece suo marito, lui era dipendente della ditta Iveco di Brescia. Aveva scelto come viaggio di nozze, una crociera. Poi, il richiamo della montagna, di cui erano appassionati, e anche dove la coppia si era tanto innamorata. Poi, il drammatico incidente che li ha portati via per sempre dall’affetto dei loro cari.