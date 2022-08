Lite per la fila alla toilette di un locale va a finire a coltellate

Tre giovani hanno assalito un ragazzo perché, a loro detta, aveva saltato la coda per entrare in bagno.

Hanno cominciato a litigare perché c’era qualcuno che avrebbe saltato la coda per entrare alla toilette. È successo in un locale a Castenaso (Bologna), ed è finita assai male, con una serie di coltellate.

Da quanto riporta Il Resto del Carlino, tre giovani pregiudicati italiani, tutti maggiorenni, erano all’interno di un locale di Castenaso (Bologna). Con loro, la fidanzata di uno dei tre e la madre di lei. A un certo punto, i tre si sono recati alla toilette e hanno cominciato a discutere animatamente con un altro ragazzo italiano che stava facendo la fila per entrare in bagno. La ragione? A loro detta, il giovane aveva saltato la coda per recarsi alla toilette.

Inizialmente si è trattato di un battibecco che ben presto è degenerato. Dalle parole di una certa aggressività si è giunti in breve tempo all’aggressione fisica. A un certo punto, uno dei tre giovani pregiudicati, ha estratto un coltellino dalla propria tasca e ha colpito il giovane che stava in coda.

Quest’ultimo, fortunatamente, ha riportato lievi lesioni e non ci sono state gravi conseguenze. I tre e le due donne che si trovavano con loro all’interno del locale, sono andati via e di loro non c’erano più tracce.

In loco sono sopraggiunti i carabinieri di San Lazzaro di Savena, quelli della stazione di Castenaso e il nucleo radiomobile dell’Arma. I carabinieri hanno quindi provveduto a sentire testimoni, ad ascoltare la persona accoltellata, e hanno portato avanti l’inchiesta per almeno un mese.

Mese, al termine del quale sono riusciti a individuare chi fossero i presunti responsabili dell’aggressione. Ma a finire nei guai non sono stati solo i tre aggressori. Con i tre giovani, infatti, è rimasta coinvolta anche la madre della fidanzata di uno di loro. La donna, 44 anni, era infatti la padrona della macchina su cui il gruppo di presunti responsabili dell’aggressione sarebbe fuggito quella sera.

Da quanto mostrerebbero i filmati delle videocamere di sicurezza, la 44enne si trovava anche lei nel locale. L’hanno quindi denunciata per favoreggiamento. I tre si sono beccati una denuncia per lesioni personali aggravate e minacce.