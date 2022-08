Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, i due già in crisi? “I due si sono presi una pausa”

Dopo il divorzio da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sembra abbia voltato pagina con Giovanni Angiolini, ma sulla presunta storia ci sarebbe delle novità, ecco le ultime verità su quanto sta accadendo nella vita sentimentale della nota conduttrice.

In un 2022 in cui vi sono stati troppi colpi di scena per quanto riguarda le coppie scoppiate, anche Michelle Hunziker ha iniziato l’anno con la fine della sua storia di matrimonio, ma negli ultimi mesi era stata avvistata più volte in compagnia di un uomo.

Un matrimonio con Trussardi durato 8 anni, ma per la presentatrice di origini svizzere vi era stata l’opportunità di stare in compagnia di Giovanni Angiolini, giovane chirurgo con il quale si era trovata molto in sintonia.

Anche se in via ufficiale non è stato mai annunciato il loro legame, ormai i due da diverso tempo facevano coppia, ma negli ultimi tempi qualcosa sembra essere cambiato da questo punto di vista.

Cosa è successo

Riguardo agli ultimi avvistamenti, ognuno di loro è stato visto da solo e non in compagnia reciproca. A Linate era infatti sbarcato il chirurgo, mentre la Hunziker è ritornata al karate, passione da cui ha fatto ritorno a distanza di tempo.

Su tale ritorno allo sport di tradizione nipponica, è ritornato anche il suo primo marito Eros Ramazzotti, con cui i rapporti continuano ad essere molto buoni da alcuni mesi a questa parte ed a cui è stato molto vicino, seppur in modo amichevole, nel periodo della sua rottura con Trussardi.

Quali sono le indiscrezioni recenti sulla coppia

Gli indizi hanno fatto sorgere qualche dubbio circa una presunta crisi della coppia, anche se amicizie comuni hanno rivelato sino a poco tempo fa, come la situazione tra i due procedesse a gonfie vele.

Da capire se gli avvistamenti in solitaria di ciascuno dei due siano solo un semplice caso, specificando come la coppia non abbia ufficializzato alcun rapporto, di certo Michelle Hunziker vuole lasciarsi alle spalle la fine del suo secondo matrimonio, indipendentemente da cosa sta accadendo con Giovanni Angiolini in queste settimane. Nel frattempo, la conduttrice, da un punto di vista professionale, è attesa da una stagione molto intensa.