Ilary Blasi, gli amici raccontano la sua drastica scelta: “Appena ha visto le foto di Noemi, ha deciso di farlo”

Ilary Blasi e Noemi Bocchi: in questi giorni, le due sono costantemente al centro dei riflettori, ma ecco cosa è accaduto nei primi giorni della bomba gossip.

Negli ultimi giorni, numerosi scoop – o presunti tali – sono arrivati sul fronte Ilary Blasi e Francesco Totti. Addirittura, Il Corriere della Sera, ha riportato una notizia che ormai gira per la Capitale, ovvero che Noemi Bocchi sia in dolce attesa. Tanto è bastato per scatenare i social.

Attualmente, la conduttrice de L’Isola dei Famosi è in Trentino, mentre l’ex numero dieci della Nazionale e della Roma sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Sabaudia, mentre Noemi Bocchi sarebbe stata paparazzata a San Felice al Circeo, sempre sul litorale laziale.

A quanto pare, i rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero gelidi, a causa anche degli scatti pubblicati dal settimanale Chi dell’ex capitano sotto casa della sua presunta nuova fiamma, la bella 34enne romana.

Le parole degli amici

Questa settimana, il settimanale DiPiù dedica un articolo alla conduttrice de L’Isola dei Famosi, tirando in ballo alcuni amici di Ilary Blasi. Quest’ultimi, hanno parlato dei primi giorni dopo la pubblicazione da parte del settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – degli scatti di Francesco Totti sotto casa di Noemi Bocchi. Si legge: “Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”.

Del resto, alcuni giorni, sempre persone vicine alla conduttrice, confidarono di un altro cambiamento per Ilary Blasi, questa volta con l’utilizzo dei social. In passato, tanti fan della presentatrice lamentavano lo scarso utilizzo di Instagram o TikTok da parte della Blasi rispetto, ad esempio, alle sua colleghe in tv. Dall’annuncio della separazione i post sugli account ufficiali sono stati più frequenti e questo perché: “Ilary non vorrebbe dare l’immagine di moglie inconsolabile dopo la separazione”.

Il ritorno in tv

Dopo il viaggio in Tanzania insieme ai suoi figli e altri familiari, e una settimana nella storica residenza dell’ormai ex coppia a Sabaudia, Ilary Blasi si sta godendo qualche altro giorno di vacanza in Trentino. Nella casa sul litorale laziale, invece, è andato Francesco Totti: i due si sarebbero dunque incrociati, ma non ci sarebbe stato nient’altro che un gelido saluto.

Nelle prossime settimane i due – o almeno i legali di entrambi – dovranno iniziare a discutere dei termini dell’accordo per la separazione dei beni. Come hanno evidenziato numeri quotidiani, anche del settore economico, parliamo di cifre altissime tra immobili, quote societarie e beni di lusso. In queste società, inoltre, lavorerebbero anche parenti sia di Ilary Blasi che di Francesco Totti. Dunque, non sarà per nulla semplice.