Wanda Nara, il bikini trattiene a fatica le sue forme, lo scatto è super: “Stavolta ha esagerato”

L’influencer e manager Wanda Nara, ha infiammato i social con uno scatto mozzafiato boom di like: eccolo.

Lei è una delle manager, imprenditrici, influencer più amate del piccolo schermo e social, moglie del bomber del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. Stiamo parlando di Wanda Nara.

Da qualche tempo, con il passaggio di suo marito al club parigino, Wanda Nara si è allontanata dal piccolo schermo di casa nostra. I due, però, hanno tenuto casa a Milano e l’influencer si divide per lavoro tra la città meneghina e la capitale francese.

Negli anni scorsi, la carriera di Wanda Nara in tv era decollata: dapprima come ospite fissa di diversi programmi sportivi, come Tiki Taka; in seguito, come opinionista del Grande Fratello Vip 4, fortemente voluta dal conduttore Alfonso Signorini.

Lo scatto di Wanda Nara

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta quasi 14milioni di followers, Wanda Nara ha infiammato i social con uno scatto super. La moglie di Mauro Icardi, che si trova in vacanza in Spagna in questi giorni, si è mostrata sul lettino sdraio, intenta a prendere il sole. Ma il bikini scelto dall’ex opinionista del Grande Fratello Vip, di color rosa, fatica a contenere le sue forme giunoniche.

Wanda Nara, ancora una volta, mostra una forma mozzafiato. La manager e influencer si allena costantemente tutti giorni – allenamenti spesso testimonianti anche con foto e video sui social – e segue una dieta rigidissima. Il post ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

La presunta crisi con Mauro Icardi

Nei giorni scorsi, alcuni audio mandati in onda in una nota trasmissione che tratta di gossip e attualità in Argentina, hanno scosso i social. Negli audio, attribuiti a Wanda Nara, la manager parla con una delle sue collaboratrici, spiegando che presto tornerà in Argentina perché starebbe separandosi da Mauro Icardi. Inoltre, sempre dall’Argentina, è partito un altro clamoroso scoop: Nara avrebbe intrecciato una relazione con un calciatore molto famoso.

Dunque, tra Mauro Icardi e Wanda Nara non solo sarebbe finita, ma i due starebbero già vedendo altre persone. Dei fatti non è stato confermato nulla, anzi, la coppia per tutta risposta ha pubblicato diversi scatti in cui appaiono felici e sorridenti.