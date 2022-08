Belen Rodriguez approda in un nuovo programma: la showgirl saluta Tu Si Que Vales?

Nella prossima stagione televisiva ci sarà la Talpa e per il ritorno del programma vengono fatti diversi nomi, tra cui quello di Belen Rodriguez come possibile nuova conduttrice del reality show, ma trapelano anche quelli sul possibile inviato e sui concorrenti.

Nei prossimi mesi Mediaset proporrà una novità parziale, in quanto vi sarà La Talpa a distanza di diverso tempo dall’ultima edizione in cui venne inserita nei palinsesti televisivi.

Anche se l’esordio avvenne in casa Rai nel 2004 con la conduzione di Amanda Lear e la vittoria di Angela Melillo, mentre l’anno dopo vi fu il passaggio sulle reti del Biscione, facendo ritorno nel 2008 sempre su Italia Uno, in entrambe le circostanze a condurre era stata Paola Perego.

A distanza di quasi 3 lustri dall’ultima volta ci sarà il sicuro ritorno del programma, ma su chi sarà a condurlo persistono ancora dei dubbi, anche se pare certo come anche in questa nuova edizione del reality sarà una donna ad essere la padrona di casa.

Chi potrebbe condurlo

Di certo non tornerà alla conduzione della trasmissione,Paola Perego, ma la sua compagna d’avventura in Citofonare Rai 2, vale a dire Simona Ventura, è uno dei nomi circolati in queste settimane, anche se la candidatura di Silvia Toffanin rimane viva.

Aspetta la grande possibilità anche Stefania Orlando, provinata di recente dalla De Filippi, vista la produzione affidata alla sua Fascino, ma nelle ultime ore circolano i nomi di Anna Tatangelo e Belen Rodriguez, in particolare quest’ultima potrebbe partire in pole. Alletta l’idea di avere poi come inviato il suo compagno Stefano De Martino, anche se l’ex ballerino è molto impegnato la prossima stagione su Rai Due.

Le ultime sul reality

Sempre riguardo al possibile inviato, Filippo Bisciglia potrebbe avere il suo contentino dopo la cancellazione dai palinsesti Mediaset di Temptation Island. Sul lato dei concorrenti sono circolati i nomi di Wanda Nara, Elenoire Casalegno e Marco Carta.

Bisognerà però aspettare ancora qualche settimana per l’ufficialità di chi condurrà la Talpa e sul resto del cast, in quanto la prossima edizione del reality si svolgerà a partire dalla primavera del 2023, quando il programma farà il suo atteso ritorno su Italia Uno.