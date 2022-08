Lorella Cuccarini, il racconto della prof di Amici: “E’ stato davvero scioccante”

Si è raccontata Lorella Cuccarini riguardo ad un ricordo del passato legato alla svolta nella carriera della showgirl, definendola scioccante, ecco quali sono state le sue parole a tal proposito ed anche sul suo futuro in tv.

Nel mondo televisivo sono in poche ad essere riuscite ad imporsi come ha fatto Lorella Cuccarini in diverse arti dello spettacolo, partendo dal ballo e passando al canto, si è poi ritrovata ad essere presentatrice, senza tralasciare l’esperienza da attrice e di recente quella di insegnante ad Amici.

Nonostante i cambiamenti, l’edizione prossima del talent la vedrà protagonista per il terzo anno di fila nelle vesti di professoressa, confermata al canto dopo una prima stagione in cui curava la parte del ballo.

Una carriera nata sin da ragazzina verso la fine degli anni ’70, ma la vera svolta avvenne verso la metà del decennio successivo, dove venne consacrata come ballerina di spessore e poi come personaggio televisivo eclettico nel corso degli anni.

Il suo racconto

In un’intervista al settimanale Diva e Donna, la Cuccarini ha raccontato di quella volta in cui Pippo Baudo la volle nella sesta edizione di Fantastico, dove sostituì nel varietà televisivo storico Heather Parisi, su cui nel corso dei lustri non mancheranno i confronti.

Su tale esperienza, la showgirl romana ha raccontato: “Mi volle Baudo e fu scioccante entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale, ma come occasione è stata bellissima”.

Le sue prossime esperienze

A settembre la Cuccarini farà dunque ritorno ad Amici, e per tale circostanza nel settimanale ha ringraziato in modo esplicito Maria De Filippi, non solo da un punto di vista professionale, ma ha sottolineato la sua importanza a livello personale.

Per il ritorno nel talent si è detta entusiasta di poter lavorare con i giovani. Quella di Amici potrebbe però non essere l’unico appuntamento televisivo per Lorella Cuccarini nella prossima stagione, sempre su Canale 5 dovrebbe tornare anche su Striscia la Notizia, dopo aver sostituito la Manzini per Covid della comica, nei prossimi mesi la sua presenza nel tg satirico sembra destinato a durare qualche settimana nell’alternanza di conduttori presenti nel programma ideato da Antonio Ricci.