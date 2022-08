Ida Platano, paura per la dama: “Forti emicranie, costretta ad andare in ospedale”

Disavventura per la dama di Uomini e Donne, Ida Platano, la quale è finita in Ospedale, andiamo a vedere cosa è accaduto a tal proposito e qual è stata la sua reazione di fronte a tale situazione.

La notizia secondo cui era finita in Ospedale aveva preoccupato i suoi fan ed i tanti seguaci sui social, e proprio dal suo profilo la donna di origini palermitane ha voluto rassicurare su quanto gli è accaduto.

Negli ultimi anni, la Platano è diventata una delle presenze più importanti all’interno del dating Uomini e Donne, nella versione over del programma condotto da Maria De Filippi, ma durante le vacanze gli è capitato un inconveniente.

Dopo aver destato preoccupazione, la diretta interessata ha postato foto sui social in cui si trovava all’interno della struttura ospedaliera, specificando come le sue condizioni non siano gravi e di una situazione nata per via di forti emicranie.

Gli ultimi avvenimenti

Tale evento è stato l’ennesimo di alcune settimane particolarmente tormentate per la diretta interessata, a partire dal suo hater, il quale la sta perseguitando da tempo sui social, criticandola in modo pesante e frequente, ma nell’ultima circostanza si è spinto con minacce ed auguri di morte in uno degli ultimi post inviati dalla donna protagonista di Uomini e Donne.

Nelle ultime settimane, la donna di origini palermitane ha dovuto affrontare le polemiche via social riguardo alla sua vita privata, dal figlio al cibo caldo cucinato in un periodo caldo come questo, affrontando a muso duro gli odiatori sociali.

La sua reazione

In questa estate tormentata, anche il ricovero in Ospedale, con tanto di messaggio della Platano per tranquillizzare i fan per quanto gli è avvenuto, ecco cosa ha postato: “Volevo dire a tutti voi, non sono sparita. Vi ringrazio per essermi stata vicina, non sto bene ma passerà. Un abbraccio a tutti.

Riguardo ad Ida Platano, nonostante quanto le sta accadendo, la dama è in attesa di una nuova stagione di Uomini e Donne, dove secondo alcune voci potrebbe svolgere il ruolo di opinionista nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, una nuova veste dopo tanti anni in cui è stata corteggiata.